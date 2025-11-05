Kıvamı ve lezzetiyle büyüleyen enfes tatlı: MasterChef supangle tarifi

Supangle, Fransız mutfağından Türk mutfağına uyarlanan en sevilen tatlılardan biridir. Özellikle akşam yemeklerinden sonra hafif ama çikolata krizini bastıracak bir tatlı arayanların vazgeçilmezidir. Peki, kıvamı ve lezzetiyle büyüleyen bu enfes tatlı nasıl yapılır? İşte, MasterChef supangle tarifi...

SUPANGLE TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

80 gram bitter çikolata

1 paket vanilin

(İsteğe göre) taban için 1 dilim kakaolu kek veya bisküvi

SUPANGLE YAPILIŞI

Orta boy bir tencereye un, nişasta, kakao ve şekeri alın.

Kuru malzemeleri karıştırın.

Soğuk sütü yavaş yavaş ekleyerek karışımı pürüzsüz hale getirin.

Topak kalmamasına dikkat edin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Kaynamaya başladığında 2-3 dakika daha karıştırın.

Ocaktan aldıktan sonra içine tereyağı, bitter çikolata ve vanilini ekleyin.

Karıştırarak tamamen erimesini sağlayın.

Servis kaselerinin tabanına küçük parçalara ayrılmış kek veya bisküvi koyun.

Üzerine sıcak supangleyi dökün.

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına alın.

Servis öncesi üzerine hindistan cevizi, fındık ya da çikolata parçaları serpiştirin.

Afiyet olsun!