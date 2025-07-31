Ev yapımı çikolatalı sufle tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu klasik çikolatalı sufle tarifi, dışı hafif kabuklu, içi ise yumuşacık ve akışkan yapısıyla tatlı krizlerinizi anında dindirir. Kısa sürede hazırlanan ve fırından çıkar çıkmaz servis yapabileceğiniz bu enfes sufle, misafirlerinizi de etkileyecek şık ve lezzetli bir seçenek. Yanında vanilyalı dondurma ile servis ederek mükemmel uyumu yakalayabilirsiniz.

Malzemeler (2-3 kişilik):

100 g bitter çikolata (tercihen %60-70 kakao)

50 g tereyağı (yaklaşık 3,5 yemek kaşığı)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı un (silme)

İsteğe bağlı: Vanilin ya da 1 tutam tuz

Kalıplar için:

Tereyağı (kalıpları yağlamak için)

Kakao veya un (kalıpları kaplamak için)

Yapılışı: