Ev yapımı çikolatalı sufle tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu klasik çikolatalı sufle tarifi, dışı hafif kabuklu, içi ise yumuşacık ve akışkan yapısıyla tatlı krizlerinizi anında dindirir. Kısa sürede hazırlanan ve fırından çıkar çıkmaz servis yapabileceğiniz bu enfes sufle, misafirlerinizi de etkileyecek şık ve lezzetli bir seçenek. Yanında vanilyalı dondurma ile servis ederek mükemmel uyumu yakalayabilirsiniz.
Malzemeler (2-3 kişilik):
- 100 g bitter çikolata (tercihen %60-70 kakao)
- 50 g tereyağı (yaklaşık 3,5 yemek kaşığı)
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı un (silme)
- İsteğe bağlı: Vanilin ya da 1 tutam tuz
- Kalıplar için:
- Tereyağı (kalıpları yağlamak için)
- Kakao veya un (kalıpları kaplamak için)
Yapılışı:
- 200°C’de (alt-üst ayar) fırını ısıtmaya başlayın.
- Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü (bir kasenin içinde kaynar su üzerine oturtarak) veya mikrodalgada kısa aralıklarla eritip pürüzsüz hale getirin.
- Yumurtaları bir kaba kırın, şekeri ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırpın. Karışım açık renkli ve kremsi olmalı.
- Eritilmiş çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma yavaşça dökün ve spatula ile karıştırın.
- Son olarak unu (isteğe bağlı vanilin de) eleyerek ekleyin ve pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.
- Küçük sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın ve içine kakao ya da un serpin. Fazlasını silkeleyin.
- Hamuru kapların ¾’ünü dolduracak şekilde paylaştırın.
- Önceden ısıttığınız fırında 7-9 dakika kadar pişirin. Kenarları pişmiş, ortası hafif akışkan kalmalı. (Her fırın farklı, 7. dakikadan sonra dikkatle kontrol edin.)