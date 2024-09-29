Meksika'nın lezzetli ve taze atıştırmalığı: Guacamole sosu tarifi

Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:49

Güncelleme: 29.09.2024 - 15:49

Özellikle tortilla cipsleri ile servis edilen guacamole, aynı zamanda taco, burrito gibi yemeklerin yanında da tercih edilir. Avokadonun kremsi dokusu, limonun ferahlatıcı asiditesi ve taze sebzelerin canlı aromasıyla, bu tarif evde kolayca hazırlanabilecek ve herkesin beğenisini kazanacak bir lezzet sunar. İşte, klasik guacamole sosu tarifi!

Malzemeler

2 adet olgun avokado

1 adet küçük soğan (ince doğranmış)

1 adet olgun domates (çekirdekleri çıkarılmış ve küçük doğranmış)

1-2 diş sarımsak (ince doğranmış veya ezilmiş)

1 adet jalapeno biberi (isteğe bağlı, ince doğranmış)

Yarım limon veya lime suyu

2-3 dal taze kişniş (ince doğranmış)

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Guacamole Tarifi

Avokadoları Hazırlayın:

Avokadoları ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.

Avokado etini bir kaşık yardımıyla çıkararak bir kaseye alın.

Bir çatal kullanarak avokadoyu ezerek püre haline getirin. İsteğinize göre püreyi tamamen pürüzsüz ya da biraz dokulu bırakabilirsiniz.

Taze Sebzeleri Ekleyin:

İnce doğranmış soğan, domates, sarımsak ve jalapeno biberini (eğer kullanıyorsanız) avokado püresine ekleyin.

Bu malzemeler, guacamole'ye hem taze bir tat hem de harika bir kıtır doku kazandıracaktır.

Asiditeyi Katın:

Limon veya lime suyunu ekleyin. Bu hem guacamole'nin daha ferah bir tat kazanmasını sağlar hem de avokadonun kararmasını engeller.

Kişniş ve Baharatlarla Tatlandırın:

İnce doğranmış kişnişi ve tuz ile karabiberi ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Servis Edin:

Guacamole'yi taze tortilla cipsleriyle, ekmek üzerine sürerek ya da taco ve burrito gibi yemeklerin yanında servis edebilirsiniz.

Eğer hazırladıktan sonra hemen servis etmeyecekseniz, üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında saklayarak avokadonun kararmasını önleyebilirsiniz.