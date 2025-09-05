Klasik Fransız lezzeti: MasterChef cream caramel tarifi

Fransız mutfağının en sevilen sütlü tatlılarından biri olan cream caramel, yumuşacık kıvamı ve üzerindeki ince karamel tabakasıyla hem göze hem damağa hitap ediyor. Yapımı düşünüldüğü kadar zor olmayan bu tatlı, basit malzemelerle şık bir sunum yaratmak isteyenler için ideal. Özellikle misafir sofralarında ya da özel günlerde tercih edilen krem karamel, benmari yöntemiyle pişirilerek pürüzsüz dokusunu kazanıyor. Peki, klasik Fransız lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef cream caramel tarifi...
Malzemeler
Karamel için:
- 1 su bardağı toz şeker
- 2-3 yemek kaşığı su
Muhallebi için:
- 4 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 4 adet yumurta
- 1 paket vanilin (ya da 1 tatlı kaşığı vanilya özütü)
Yapılışı
- Şekeri ve suyu küçük bir tavaya alın.
- Orta ateşte hiç karıştırmadan, şeker tamamen eriyip altın rengi alana kadar pişirin.
- Hemen ısıya dayanıklı kaselerin (ramekin) tabanına eşit şekilde dökün.
- Sütü bir tencereye alın ve şekerle birlikte ısıtın (kaynamasına gerek yok, sadece şeker eriyene kadar).
- Ayrı bir kapta yumurtaları ve vanilyayı çırpın.
- Ilık sütü azar azar yumurtalı karışıma ekleyerek karıştırın (yumurtaların kesilmemesi için yavaş ekleyin).
- Karamelli kaselerin üzerine bu muhallebi karışımını dökün.
- Kaseleri derin bir fırın tepsisine yerleştirin, tepsiye yarıya kadar sıcak su doldurun (benmari yöntemi).
- Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 40-50 dakika pişirin.
- Ortası hafif sallanıyorsa olmuş demektir.
- Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın, en az 3-4 saat (tercihen bir gece) dinlendirin.
- Servis ederken kenarlarından ince bir bıçak gezdirip ters çevirin. Karamel sosu üstten akacaktır.