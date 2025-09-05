Klasik Fransız lezzeti: MasterChef cream caramel tarifi

Fransız mutfağının en sevilen sütlü tatlılarından biri olan cream caramel, yumuşacık kıvamı ve üzerindeki ince karamel tabakasıyla hem göze hem damağa hitap ediyor. Yapımı düşünüldüğü kadar zor olmayan bu tatlı, basit malzemelerle şık bir sunum yaratmak isteyenler için ideal. Özellikle misafir sofralarında ya da özel günlerde tercih edilen krem karamel, benmari yöntemiyle pişirilerek pürüzsüz dokusunu kazanıyor. Peki, klasik Fransız lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef cream caramel tarifi...

Malzemeler

Karamel için:

1 su bardağı toz şeker

2-3 yemek kaşığı su

Muhallebi için:

4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

1 paket vanilin (ya da 1 tatlı kaşığı vanilya özütü)

Yapılışı