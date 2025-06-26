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Klasik Kafkas lezzeti: Çerkes tavuğu tarifi

Klasik Kafkas lezzeti: Çerkes tavuğu tarifi

26.06.2025 13:56:00
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Haber Merkezi
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Klasik Kafkas lezzeti: Çerkes tavuğu tarifi

Ceviz, sarımsak ve tavukla hazırlanan geleneksel bir meze: Hem pratik hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olan Çerkes tavuğu, misafir sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday.

Çerkes tavuğu, adını Kafkasya’dan alsa da, Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel bir mezedir. Ana malzemeleri olan haşlanmış tavuk eti, ceviz ve sarımsak, harmanlanarak lezzetli bir cevizli sosla birleştirilir. Özellikle davet sofralarında, meze tabaklarında ya da kahvaltılarda yer bulur. Soğuk servis edilen bu eşsiz lezzet, doyurucu olduğu kadar sağlıklıdır da!

MALZEMELER

  • 2 adet tavuk göğsü
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 3 dilim bayat ekmek içi
  • 3 diş sarımsak
  • 2–2,5 su bardağı tavuk suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • Zeytinyağı veya tereyağı (üzeri için)

HAZIRLANIŞI

Tavukları haşlayın: Tavuk göğüslerini su ile haşlayın. Piştikten sonra etleri didikleyin ve suyunu ayırın.

Ekmekleri ıslatın: Bayat ekmek içlerini tavuk suyuyla ıslatın ve yumuşatın.

Cevizli karışımı hazırlayın: Ceviz içini, sarımsağı ve ekmek içlerini mutfak robotunda püre haline getirin. Tuz ekleyin.

Tavukları karıştırın: Didiklenmiş tavukları cevizli karışımla iyice harmanlayın. Kıvamını ayarlamak için yavaş yavaş tavuk suyu ekleyin.

Servis edin: Karışımı düz bir tabağa yayın. Üzerine zeytinyağı veya eritilmiş tereyağında kızdırılmış pul biber gezdirerek servis edin.

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