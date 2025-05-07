Klasik lazanyaya farklı bir dokunuş: Somonlu lazanya tarifi
Farklı tatlar denemek isteyenler için somonlu lazanya, hem pratik hem de şık bir akşam yemeği alternatifi sunar. Peki, klasik lazanyaya farklı bir dokunuş olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, leziz somonlu lazanya tarifi...
Fırında pişen nefis lazanyanın klasik etli versiyonundan sıkıldıysanız, somon balığıyla hazırlanan bu özel tarif tam size göre. Omega-3 deposu olan somon, hem hafifliği hem de doyuruculuğuyla sofralarınıza farklılık katacak. Peki, klasik lazanyaya farklı bir dokunuş olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, leziz somonlu lazanya tarifi...
SOMONLU LAZANYA TARİFİ
Malzemeler:
300 gram taze somon fileto
9 adet lazanya yaprağı
1 adet küçük boy soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
200 ml krema
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1/2 çay kaşığı muskat rendesi
Tuz, karabiber
Taze dereotu (isteğe bağlı)
SOMONLU LAZANYA YAPILIŞI
Somon filetoları küçük küpler halinde doğrayın.
Tavada az zeytinyağı ile 3-4 dakika kadar hafifçe soteleyin.
Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın.
Tereyağını bir sos tenceresinde eritin.
Üzerine unu ekleyip 1-2 dakika kavurun.
Ardından süt ve kremayı yavaş yavaş ekleyin, sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Muskat rendesi, tuz ve karabiberle tatlandırıp kıvam alana kadar pişirin.
Fırın kabını yağlayın.
İlk kat olarak lazanya yapraklarını dizin, üzerine biraz beşamel sos, somon parçaları ve az miktarda kaşar peyniri serpiştirin.
Bu katları üç kat olacak şekilde tekrarlayın.
Üst katmana bolca beşamel sos dökün ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üstü altın rengi alana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin.
Üzerine taze dereotu serpiştirerek sıcak servis yapın.
Somonun daha aromatik olması için marine ederken içine biraz limon kabuğu rendesi ve taze kekik ekleyebilirsiniz.
Ayrıca lazanya yapraklarını önceden haşlamanıza gerek yok; sosun kıvamı yeterince akışkan olduğu sürece fırında yumuşayacaktır.
Afiyet olsun!
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