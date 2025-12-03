Klasik lezzet arayanlara: Patatesli poğaça tarifi

Patatesli poğaça, klasik Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri. Hem çay saatlerine hem kahvaltılara hem de gün içinde atıştırmalık olarak mükemmel bir seçenek. Yumuşacık hamuru, içindeki baharatlı patates harcı ve mis gibi kokusuyla her evde kolayca yapılabilen bu tarif, yapımının pratikliği kadar doyuruculuğuyla da öne çıkıyor.

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

3–3,5 su bardağı un (kıvama göre ayarlanır)

İç harcı için:

3 adet haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

İsteğe göre maydanoz

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

PATATESLİ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Hamuru hazırlayın: Ilık süt, maya ve şekeri karıştırarak 5 dakika mayanın aktifleşmesini sağlayın. Ardından yumurta, sıvı yağ ve tuzu ekleyip karıştırın. Kontrollü şekilde un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. 45 dakika mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlayın: Küp doğranmış soğanı yağda pembeleştirin. Ezilmiş haşlanmış patatesi ekleyip baharatlarla birlikte kavurun. Ocaktan alınca isteğe göre ince kıyılmış maydanozu ekleyin.

Şekil verme aşaması: Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın, elinizle açın ve ortasına patates harcı koyun. Kenarlarını kapatarak yuvarlayın veya klasik poğaça formu verin.

Üzerini süsleyin: Tepsiye dizdiğiniz poğaçalara yumurta sarısı sürün. Dilerseniz susam ya da çörek otu serpin.

Pişirme: 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.