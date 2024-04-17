Klasik lezzet: Kremalı makarna tarifi

Yayınlanma: 17.04.2024 - 17:53

Güncelleme: 17.04.2024 - 17:53

Kremalı makarna, yoğun ve zengin sosu ile yemek saatlerinin yıldızı olmaya aday. Bu basit ve lezzetli tarifle, akşam yemeklerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın! Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz kremalı makarna, hem büyüklerin hem de çocukların favorisi olacak. İster özel bir akşam yemeği için ister günlük bir öğün olarak, bu kremalı makarna tarifi ile sofralarınıza şıklık katın.

Malzemeler:

500 gram makarna (tercihen fettuccine veya tagliatelle)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak, ince doğranmış

1 su bardağı krema

1/2 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Opsiyonel: Taze fesleğen yaprakları veya kurutulmuş İtalyan otları

İsteğe bağlı: Ekstra Parmesan peyniri, servis için

Hazırlık Aşamaları:

Makarnayı Haşlayın: Büyük bir tencerede suyu kaynatın. Tuz ekleyin ve makarnaları paket üzerinde belirtilen süre kadar veya al dente olacak şekilde haşlayın. Piştikten sonra süzün, ancak bir fincan makarna suyunu kenara ayırın.

Sosu Hazırlayın: Orta boy bir tavada tereyağını eritin. İnce doğranmış sarımsağı ekleyip, hafifçe kavurun. Sarımsakların yanmamasına dikkat edin.

Kremayı İlave Edin: Krema ve yarım fincan makarna suyunu tavaya ekleyin. Orta ateşte, krema koyulaşana kadar 2-3 dakika pişirin. İçine rendelenmiş Parmesan peynirini ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Makarnayı Karıştırın: Süzülen makarnayı tavanın içine aktarın. Tüm malzemeler birbiriyle güzelce karışana kadar orta ateşte 1-2 dakika daha pişirin. Gerekirse, kıvamını ayarlamak için ayırdığınız makarna suyundan biraz daha ekleyebilirsiniz.

Baharatlayın ve Servis Edin: Tuz ve karabiber ile tatlandırın. İsteğe bağlı olarak taze fesleğen yaprakları veya kurutulmuş İtalyan otları ile servis yapabilirsiniz. İlave Parmesan peyniri ile süsleyerek sıcak servis yapın.