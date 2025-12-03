Klasik mantının en pratik ve en lezzetli hali: Çıtır mantı tarifi

Çıtır mantı, klasik mantının zahmetli açma ve kapama sürecine girmeden kısa sürede hazırlanan, dışı çıtır içi yumuşak lezzetiyle sofraların favorisi hâline gelen pratik bir tarif. Genellikle hazır mantı yufkalarıyla veya kare kesilmiş yufkalarla yapılan bu tarif, yoğurt ve tereyağlı sosla buluştuğunda geleneksel mantı lezzetini bambaşka bir boyuta taşır. Hem kolay hazırlanması hem de sunumunun şık olması sayesinde günün her öğününde keyifle tüketilebilir.

ÇITIR MANTI İÇİN MALZEMELER

Mantı İçin:

3 adet yufka

250 g kıyma

1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ (sarpmak için)

Üzeri İçin:

1 kase sarımsaklı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Nane veya sumak (isteğe bağlı)

ÇITIR MANTI NASIL YAPILIR?

1. İç Harcı Hazırlayın

Kıymayı bir kaba alın. İçine rendelenmiş soğanı, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyerek güzelce yoğurun. Hazır olduğunda küçük parçalar koparıp kullanmak üzere kenara ayırın.

2. Yufkaları Kesin

Yufkaları üst üste koyun ve önce dört eşit parçaya, ardından küçük kareler hâlinde kesin.

3. İç Harcı Yerleştirin

Her bir kare yufkanın ortasına minik bir parça kıymalı harç koyun.

Kenarlarını birleştirerek bohça şeklinde kapatın.

4. Kızartın veya Fırınlayın

Kızartma:

Derin bir tavada yağı kızdırın ve mantıları altın rengi olana kadar kızartın.

Fırın seçeneği (daha hafif):

180°C fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

5. Sosunu Hazırlayın

Tereyağını eritin, içine kırmızı toz biber ekleyip kızdırın.

Mantıların üzerine önce sarımsaklı yoğurt, ardından kızdırılmış tereyağını gezdirin.