Klasik simide şık dokunuş: Kahvaltılık simit kanepe tarifi

Güne lezzetli ve farklı bir başlangıç yapmak isteyenler için simit kanepe, hem göze hem damağa hitap eden harika bir seçenek. Özellikle kalabalık kahvaltılarda, brunch sofralarında veya pratik bir atıştırmalık olarak tercih edilebilecek bu tarif, klasik simidin en şık hali diyebiliriz.

MALZEMELER

2 adet taze simit

100 g beyaz peynir veya labne

6-7 dilim salam ya da jambon (isteğe göre)

1 küçük salatalık

1 küçük domates

Birkaç yaprak marul veya roka

Zeytin (süslemek için)

Kürdan

YAPILIŞI

Simitleri enine ortadan ikiye kesin. Dilerseniz daha küçük porsiyonlar için halka halka da bölebilirsiniz.

Alt kısma labne ya da beyaz peynir sürün.

Üzerine marul veya roka yapraklarını yerleştirin.

İnce dilimlenmiş domates, salatalık ve salam ekleyin.

Üst kapağını kapatıp minik üçgenler halinde kesin.

Kanepelerin üzerine zeytin veya peynir küpleri yerleştirip kürdan batırarak servis edin.