Klasik tatlıya enfes bir yaz dokunuşu: Limonlu tiramisu tarifi

Tiramisu, İtalyan mutfağının en ünlü tatlılarından biridir. Genellikle kahve ve kakaonun baskın olduğu klasik versiyonu bilinse de, limonlu tiramisu, tatlıya hafif, ferah ve yaz aylarına yakışan bir aroma katar. Limonun ekşi ferahlığı ve mascarpone kremasının yumuşak dokusu, tatlı severlere bambaşka bir deneyim sunar. Peki, klasik tatlıya enfes bir yaz dokunuşu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, damak çatlatan nefis limonlu tiramisu tarifi...



LİMONLU TİRAMİSU TARİFİ



Malzemeler



Kreması için:

400 gr mascarpone peyniri (veya labne)

4 yemek kaşığı toz şeker

3 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Yarım çay bardağı limon suyu

Bisküvileri ıslatmak için:

1 su bardağı limonlu şerbet (yarım su bardağı limon suyu + yarım su bardağı su + 2 yemek kaşığı şeker)

Diğer:

1 paket kedidili bisküvi

Üzeri için; pudra şekeri veya ince rendelenmiş limon kabuğu



LİMONLU TİRAMİSU YAPILIŞI



Limon suyu, su ve şekeri bir cezvede kaynatın.

Şeker tamamen eridikten sonra soğumaya bırakın.

Yumurta sarılarını ve şekeri mikserle çırpın.

Mascarpone peyniri ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin, karıştırın.

Kedidillerini soğumuş limonlu şerbete batırıp çıkarın.

Çok fazla bekletmemeye özen gösterin, aksi halde bisküviler dağılabilir.

Bir borcama önce ıslatılmış kedidillerini dizin.

Üzerine kremadan bir kat sürün.

Katları tekrar ederek malzemeler bitene kadar devam edin.

Tiramisu’yu buzdolabında en az 4-5 saat, mümkünse bir gece dinlendirin.

Servis öncesi üzerine pudra şekeri serpin veya limon kabuğu rendesi ile süsleyin.

Afiyet olsun!