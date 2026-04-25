Kokusuyla evi saran enfes lezzet: Havuçlu tarçınlı muffin tarifi

Havuçlu tarçınlı muffin tarifi, klasik kek tariflerine hem lezzet hem de yumuşaklık kazandıran özel seçeneklerden biridir. Rendelenmiş havuç sayesinde iç dokusu nemli ve yumuşak kalırken, tarçının sıcak aroması her lokmada kendini hissettirir. Tek porsiyonluk sunumuyla servis kolaylığı sağlayan muffinler; çay saatlerinde, kahve yanında veya kahvaltıda keyifle tüketilebilir. Üstelik yapımı da oldukça pratiktir. İşte, enfes aromasıyla havuçlu tarçınlı muffin tarifi...

HAVUÇLU TARÇINLI MUFFIN TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

2 adet orta boy rendelenmiş havuç

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

HAVUÇLU TARÇINLI MUFFIN YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek karışıma ekleyin.

Rendelenmiş havuçları ve isteğe bağlı cevizi karışıma ekleyin.

Muffin kalıplarını 2/3 oranında doldurun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Ilıdıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!