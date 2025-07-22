Kolay ve ekonomik: Makarna salatası tarifi

Yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan makarna salatası, hem lezzetli hem de bütçe dostu bir alternatif sunuyor. Az malzeme ile kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, kalabalık sofralarda da tek başına bir yıldız olmayı başarıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, doyurucu ve renkli makarna salatası tarifi...

Malzemeler

Yarım paket (250 gr) küçük boy makarna (boncuk, dirsek veya fiyonk tercih edebilirsiniz)

5-6 yemek kaşığı yoğurt

2-3 yemek kaşığı mayonez

1 su bardağı konserve mısır

5-6 adet kornişon turşu (küçük doğranmış)

1-2 adet kırmızı biber (isteğe bağlı, küçük doğranmış)

Bir avuç doğranmış dereotu veya maydanoz

Tuz

YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu suda haşlayın ve süzdükten sonra soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta yoğurt ve mayonezi karıştırın.

Soğuyan makarnanın üzerine mısır, doğranmış turşu, kırmızı biber ve yeşillikleri ekleyin.

Yoğurtlu karışımı da ilave ederek tüm malzemeleri nazikçe harmanlayın.

Servis tabağına alın ve dilerseniz üzerine biraz daha dereotu serpiştirin.