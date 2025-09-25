Kolay ve hafif bir lezzet: Fırında kaşarlı mantar tarifi

Mantar, mutfakta farklı tariflere uyum sağlayabilen en özel sebzelerden biridir. Kaşarla birleştiğinde ise ortaya hem lezzetli hem de kolay hazırlanabilen bir yemek çıkar. Fırında kaşarlı mantar, kısa sürede hazırlanması ve sunumuyla sofralarda öne çıkan tariflerden biridir. İster et yemeklerinin yanına garnitür olarak ister tek başına ana öğün yerine tercih edilebilir. Peki, kolay ve hafif bir lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte fırında kaşarlı mantar tarifi...

Malzemeler (4 kişilik)

500 g kültür mantarı (orta boy, sapları çıkartılmış)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı: ince doğranmış maydanoz

Yapılışı