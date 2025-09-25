Kolay ve hafif bir lezzet: Fırında kaşarlı mantar tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 12:36:00
Haber Merkezi
Hem ana yemeklerin yanında garnitür olarak hem de tek başına hafif bir atıştırmalık olarak tüketilebilen fırında kaşarlı mantar, sofralara pratik ve şık bir dokunuş katıyor. Peki, kolay ve hafif bir lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte fırında kaşarlı mantar tarifi...

Mantar, mutfakta farklı tariflere uyum sağlayabilen en özel sebzelerden biridir. Kaşarla birleştiğinde ise ortaya hem lezzetli hem de kolay hazırlanabilen bir yemek çıkar. Fırında kaşarlı mantar, kısa sürede hazırlanması ve sunumuyla sofralarda öne çıkan tariflerden biridir. İster et yemeklerinin yanına garnitür olarak ister tek başına ana öğün yerine tercih edilebilir. Peki, kolay ve hafif bir lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte fırında kaşarlı mantar tarifi...

Malzemeler (4 kişilik)

  • 500 g kültür mantarı (orta boy, sapları çıkartılmış)
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • İsteğe bağlı: ince doğranmış maydanoz

Yapılışı

  1. Mantarları iyice temizleyip saplarını çıkarın.
  2. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin, mantarları içi yukarı bakacak şekilde dizin.
  3. Üzerlerine çok az zeytinyağı gezdirin, tuz ve karabiber serpin.
  4. Her mantarın içine rendelenmiş kaşar peyniri doldurun.
  5. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 12–15 dakika, kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirin.
