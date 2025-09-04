Kolombiya mutfağının efsane lezzeti: MasterChef ajiaco tarifi

Ajiaco, Kolombiya’nın geleneksel tavuklu patates çorbasıdır. Hem pratik hem de doyurucu bir öğün sunan bu yemek, özellikle soğuk kış günlerinde sofralarınızın favorisi olmaya aday. Patatesin kremamsı dokusu, taze mısır koçanları ve aromatik otlarla birleşince ortaya hem göz hem de damak zevkinizi şenlendirecek bir lezzet çıkıyor. Peki, Kolombiya mutfağının bu efsane lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla MasterChef ajiaco tarifi...

AJIACO TARİFİ

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

4-5 adet patates (tercihen farklı türler: sarı, kırmızı, tatlı)

1 adet mısır koçanı (dilimlenmiş)

1 soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

2 litre tavuk suyu veya su

1 avuç taze kişniş veya kereviz yaprağı

AJIACO YAPILIŞI

Tavuk göğsünü büyük bir tencereye alın, üzerine suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra köpüğünü alın, ardından soğan ve sarımsağı ekleyin.

Patatesleri dilimleyip tencereye ilave edin.

Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın.

Mısır dilimlerini ekleyin ve tüm malzemeleri kısık ateşte 40-45 dakika pişirin.

Tavuklar iyice piştikten sonra didikleyin ve tencereye geri ekleyin.

Servis yapmadan önce üzerine taze kişniş veya kereviz yaprakları serpin.

Ajiaco, yanına avokado dilimleri ve taze lime ile servis edildiğinde lezzeti daha da zenginleşir.

Afiyet olsun!