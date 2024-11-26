Konya mutfağının protein deposu enfes lezzeti: Zülbiye tarifi

Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:08

Güncelleme: 26.11.2024 - 17:08

Anadolu’nun köklü mutfak kültüründen gelen Zülbiye (diğer adıyla Sülbiye), Konya mutfağının en özel lezzetlerinden biridir. Protein yönünden zengin, doyurucu ve geleneksel bir yemek olan Zülbiye, kuzu eti ve nohutun enfes uyumuyla hazırlanır. Yüzyıllardır sofralardan eksik olmayan bu tarif, Konya’nın misafirperverliğini ve yemek kültüründeki zenginliği yansıtır. Özellikle soğuk kış günlerinde tercih edilen Zülbiye, besleyiciliği ile de dikkat çeker. Peki, Konya mutfağının protein deposu olan bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis tadıyla zülbiye tarifi...

ZÜLBİYE TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

1 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı sıcak su

Üzeri için ince kıyılmış maydanoz

ZÜLBİYE YAPILIŞI

Bir gece önceden ıslattığınız nohutu, ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlama suyunu dökmeden bir kenara ayırın.

Tencereye sıvı yağ veya tereyağını alın ve ısıtın.

Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini ekleyerek suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler renk aldıktan sonra yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyin ve birlikte kavurmaya devam edin.

Kavrulan et ve soğana domates ve biber salçasını ekleyin. Salçaların kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.

Ardından sarımsakları ekleyin ve kısa bir süre daha karıştırın.

Haşlanmış nohutları ve kenarda beklettiğiniz haşlama suyunu tencereye ekleyin.

Üzerine 4 su bardağı sıcak suyu ilave edin.

Baharatları ve tuzu da ekleyerek tencerenin kapağını kapatın.

Orta ateşte yaklaşık 40-50 dakika boyunca yemeğinizi pişirin.

Etlerin ve nohutun iyice yumuşadığından emin olun.

Yemeğin kıvamını kontrol edin; gerekirse bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz.

Pişen Zülbiye’yi sıcak olarak servis tabağına alın.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek görselliğini artırabilirsiniz.

Yanında taze köy ekmeği veya pilavla sunarak sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.

Afiyet olsun!