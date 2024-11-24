Pazar sabahı rutini: Kahvaltılık krep tarifi

Yayınlanma: 24.11.2024 - 11:37

Güncelleme: 24.11.2024 - 11:37

Pazar sabahları, ailenizle veya sevdiklerinizle keyifli bir kahvaltının tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsattır. Bu özel anlara eşlik edecek, yapımı kolay ve lezzeti unutulmaz bir tarifle karşınızdayız: Krep! Yumuşacık dokusuyla tatlıdan tuzluya her türlü lezzetle uyum sağlayan krep, kahvaltı sofralarınızın yıldızı olacak.

Malzemeler (4-6 adet krep için)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ (veya tereyağı)

Bir tutam tuz

(Opsiyonel) Tatlı krepler için 1 yemek kaşığı şeker

Yapılışı

Hamuru Hazırlayın:

Derin bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın.

Üzerine sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin. (Topaklanma olursa mikser kullanabilirsiniz.)

Tuz ve tatlı krep yapıyorsanız şekeri ekleyin. Son olarak sıvı yağı ekleyerek hamuru dinlenmeye bırakın (10-15 dakika).

Krepleri Pişirin:

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın ve hafifçe yağlayın.

Tavaya bir kepçe krep hamurundan dökün ve tavayı çevirerek hamurun ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

Krepin alt yüzeyi altın rengini alınca spatula ile çevirin ve diğer yüzünü de pişirin. (Her iki taraf için yaklaşık 1-2 dakika yeterlidir.)

Servis Edin:

Krepleri sıcak olarak servis edin. Tatlı sevenler için üzerine bal, çikolata sosu veya meyveler ekleyebilirsiniz. Tuzlu bir alternatif için peynir, zeytin veya avokado ile sunabilirsiniz.

İpucu:

Daha ince ve yumuşak krepler için hamurunuzu biraz daha süt ekleyerek inceltebilirsiniz.

Krepleri önceden hazırlayıp fırında hafifçe ısıtarak servis öncesinde sıcak tutabilirsiniz.