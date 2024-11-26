Doğal probiyotik gücü: Ev yapımı kefir tarifi

Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:52

Güncelleme: 26.11.2024 - 16:52

Probiyotik açısından zengin olan kefir, bağışıklık sistemini güçlendiren ve sindirimi destekleyen harika bir içecektir. Üstelik evde doğal ve katkısız şekilde hazırlamak oldukça kolay! İşte adım adım ev yapımı kefir tarifi...

Malzemeler

1 litre günlük pastörize süt

1 tatlı kaşığı kefir mayası (kefir tanesi)

Cam kavanoz

Plastik süzgeç ve kaşık

Yapılışı

Sütü Hazırlayın:

Sütü hafif ılıtın; ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı. Ilık süt, mayalanma için ideal ortam yaratır.

Kefir Mayasını Ekleyin:

Cam kavanoza ılıttığınız sütü dökün ve içine kefir mayasını ekleyin. Karıştırmak için plastik bir kaşık kullanın (metal kaşık kullanmaktan kaçının).

Mayalanma Süreci:

Kavanozun kapağını sıkıca kapatmadan, üzerini temiz bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 24 saat kadar bekletin. Bu süre boyunca süt, kefire dönüşecektir.

Süzün ve Saklayın:

Mayalanan kefiri plastik bir süzgeç yardımıyla süzerek kefir tanelerini ayırın. Elde ettiğiniz kefiri cam şişeye aktarın ve buzdolabında saklayın.

Tekrar Kullanım:

Ayırdığınız kefir tanelerini temiz suyla yıkayarak tekrar kullanabilirsiniz. Yeni sütle aynı işlemleri yaparak sürekli kefir üretebilirsiniz.