Doğal probiyotik gücü: Ev yapımı kefir tarifi
Kefir, probiyotik deposu içeriğiyle hem bağışıklık sistemini destekleyen hem de sindirimi kolaylaştıran mucizevi bir içecek. Üstelik evde katkısız ve doğal bir şekilde hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay!
Probiyotik açısından zengin olan kefir, bağışıklık sistemini güçlendiren ve sindirimi destekleyen harika bir içecektir. Üstelik evde doğal ve katkısız şekilde hazırlamak oldukça kolay! İşte adım adım ev yapımı kefir tarifi...
Malzemeler
- 1 litre günlük pastörize süt
- 1 tatlı kaşığı kefir mayası (kefir tanesi)
- Cam kavanoz
- Plastik süzgeç ve kaşık
Yapılışı
Sütü Hazırlayın:
Sütü hafif ılıtın; ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı. Ilık süt, mayalanma için ideal ortam yaratır.
Kefir Mayasını Ekleyin:
Cam kavanoza ılıttığınız sütü dökün ve içine kefir mayasını ekleyin. Karıştırmak için plastik bir kaşık kullanın (metal kaşık kullanmaktan kaçının).
Mayalanma Süreci:
Kavanozun kapağını sıkıca kapatmadan, üzerini temiz bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 24 saat kadar bekletin. Bu süre boyunca süt, kefire dönüşecektir.
Süzün ve Saklayın:
Mayalanan kefiri plastik bir süzgeç yardımıyla süzerek kefir tanelerini ayırın. Elde ettiğiniz kefiri cam şişeye aktarın ve buzdolabında saklayın.
Tekrar Kullanım:
Ayırdığınız kefir tanelerini temiz suyla yıkayarak tekrar kullanabilirsiniz. Yeni sütle aynı işlemleri yaparak sürekli kefir üretebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya depremi: 'Endişe verici' diyerek uyardı!
- İYİ Parti'de Akşener krizi
- Kan donduran 'taciz' iddiası
- Muharrem İnce’den sert yanıt!
- Ankara’da konuşulan iddianame
- Oktay Kaynarca’dan ‘Selahattin Demirtaş’ açıklaması
- TÜPRAŞ'tan açıklama geldi
- Beşiktaş'tan Van Bronckhorst kararı!
- 'Tweet bu kadar, gerizekalı!'
- Sedat Peker'in avukatı hayatını kaybetti