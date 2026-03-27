Kore mutfağının efsane lezzeti: Bibimbap tarifi

Mutfak literatüründe "uyumun tabağı" olarak tanımlanan Bibimbap, geleneksel Kore felsefesindeki beş ana rengi (beyaz, sarı, yeşil, kırmızı ve siyah) bir araya getirerek hem bedene hem de göze hitap eder. Bu yemeği sıradan pirinç kaselerinden ayıran temel fark, her malzemenin kendi tadını koruyacak şekilde ayrı ayrı sote edilmesi ve servis anında tüm malzemelerin o meşhur acı sosla "agresifçe" karıştırılarak tek bir lezzet kimliğine bürünmesidir. Gastronomi dünyasında "sağlıklı konfor yemeği" arayanların ilk tercihi olan bu reçete, fermente lezzetlerin gücünü temsil eder.
BİBİMBAP TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı kısa taneli Uzak Doğu pirinci (veya yasemin pirinci)
- 200 gram dana bonfile (ince şeritler halinde doğranmış)
- 1 adet büyük boy havuç (julyen doğranmış)
- 1 kase taze ıspanak
- 1 kase soya filizi
- 4-5 adet kültür mantarı (dilimlenmiş)
- 1 adet kabak (julyen doğranmış)
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber salçası)
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 1 tatlı kaşığı esmer şeker
- 1 diş ezilmiş sarımsak
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (sotelemek için)
Yapılışı
- Pirinçleri yıkayıp nişastasından arındırın ve az suyla (buharda) tane tane olacak şekilde pişirin.
- Etleri soya sosu, susam yağı, şeker ve sarımsak ile 15 dakika marine edip yüksek ateşte hızla soteleyerek kenara alın.
- Ispanakları kaynar suya batırıp 30 saniye sonra şoklayın, suyunu sıkıp bir damla susam yağıyla karıştırın. Soya filizlerine de aynı işlemi uygulayın.
- Havuç, kabak ve mantarları ayrı ayrı tavada, az yağ ve tuz ile diriliklerini tamamen kaybetmeyecek şekilde (yaklaşık 2-3 dakika) soteleyin. Her sebzenin renginin saf kalması için ayrı ayrı sotelemek kritiktir.
- Geniş ve derin servis kaselerinin tabanına sıcak pirinci paylaştırın.
- Üzerine hazırladığınız sebzeleri ve etleri, her biri ayrı bir bölümü kaplayacak şekilde dairesel bir düzenle dizin.
- Kasenin tam ortasına sahanda pişmiş (sarısı akışkan) bir yumurta yerleştirin.
- Ayrı bir yerde Gochujang salçasını, biraz susam yağı ve susamla açarak sos kıvamına getirin ve yumurtanın yanına ekleyin.