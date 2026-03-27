Kore mutfağının efsane lezzeti: Bibimbap tarifi

Mutfak literatüründe "uyumun tabağı" olarak tanımlanan Bibimbap, geleneksel Kore felsefesindeki beş ana rengi (beyaz, sarı, yeşil, kırmızı ve siyah) bir araya getirerek hem bedene hem de göze hitap eder. Bu yemeği sıradan pirinç kaselerinden ayıran temel fark, her malzemenin kendi tadını koruyacak şekilde ayrı ayrı sote edilmesi ve servis anında tüm malzemelerin o meşhur acı sosla "agresifçe" karıştırılarak tek bir lezzet kimliğine bürünmesidir. Gastronomi dünyasında "sağlıklı konfor yemeği" arayanların ilk tercihi olan bu reçete, fermente lezzetlerin gücünü temsil eder.

BİBİMBAP TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kısa taneli Uzak Doğu pirinci (veya yasemin pirinci)

200 gram dana bonfile (ince şeritler halinde doğranmış)

1 adet büyük boy havuç (julyen doğranmış)

1 kase taze ıspanak

1 kase soya filizi

4-5 adet kültür mantarı (dilimlenmiş)

1 adet kabak (julyen doğranmış)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber salçası)

1 yemek kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

2 yemek kaşığı sıvı yağ (sotelemek için)

Yapılışı