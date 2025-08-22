Kore mutfağının efsanesi: MasterChef bulgogi tarifi

Kore mutfağının en bilinen ve sevilen yemeklerinden biri olan Bulgogi, ince dilimlenmiş dana etinin özel bir sosla marine edilip ızgarada ya da tavada pişirilmesiyle hazırlanır. Soya sosu, susam yağı, sarımsak ve zencefil gibi aromatik malzemelerle zenginleşen bu yemek, hem pratik hem de son derece lezzetlidir. Yanında pilav, taze sebzeler veya kimchi ile servis edildiğinde tam bir Kore sofrası keyfi yaşatır. Peki, Kore mutfağının efsanesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef bulgogi tarifi...
Malzemeler
- 500 g dana antrikot veya kontrfile (ince dilimlenmiş)
- 1 soğan (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı taze zencefil rendesi
- 4 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı esmer şeker veya bal
- 2 yemek kaşığı susam yağı
- 1 yemek kaşığı pirinç şarabı (mirin – opsiyonel)
- 2 dal taze soğan (doğranmış)
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
- Karabiber
Yapılışı:
- Soğan, sarımsak ve zencefili bir kapta soya sosu, esmer şeker, susam yağı ve mirin ile karıştırın.
- İnce dilimlenmiş eti bu marinata ekleyin, en az 30 dakika (tercihen 3–4 saat) buzdolabında dinlendirin.
- Isıtılmış döküm tavada veya ızgarada yüksek ateşte hızlıca pişirin.
- Üzerine taze soğan ve kavrulmuş susam serpip sıcak servis edin.