Kore mutfağının enfes lezzeti: Dak Galbi

Mutfak literatüründe "öğrenci dostu bir ziyafet" olarak doğan ve zamanla Kore mutfak disiplininin küresel bir fenomenine dönüşen Dak Galbi, 1960’larda Chuncheon şehrinde ortaya çıkmıştır. Onu diğer tavuk sote türlerinden ayıran en temel fark, yüksek ısılı bir sac (griddle) üzerinde, lahanadan tatlı patatese kadar uzanan zengin bir garnitür eşliğinde pişirilmesi ve o meşhur, yoğun Gochujang bazlı marinasyonudur.

DAK GALBİ TARİFİ

Malzemeler

Tavuk ve Garnitür İçin:

500 gram kemiksiz tavuk but (lokmalık doğranmış)

2 su bardağı lahana (iri parçalar halinde doğranmış)

1 adet küçük tatlı patates (halka veya şerit doğranmış)

10-12 adet Tteok (Kore pirinç keki)

1 adet orta boy kuru soğan ve 2 dal taze soğan

Opsiyonel: Perilla yaprakları (reyhan benzeri bir aroma katar)

Dak Galbi Sosu İçin:

3 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber salçası)

2 yemek kaşığı Gochugaru (Kore pul biberi - renk ve acı için)

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı toz şeker veya bal

1 yemek kaşığı zencefil-sarımsak ezmesi

1 yemek kaşığı susam yağı ve karabiber

Yapılışı