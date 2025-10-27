Kore mutfağının renkli lezzeti: MasterChef japchae tarifi

Kore mutfağı denince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan japchae, hem göze hem damağa hitap eden sağlıklı bir yemektir. İnce cam eriştelerin; renkli sebzeler, et veya tofu ve aromatik soslarla buluştuğu bu özel tarif, özellikle hafif ve besleyici yemek arayanların favorisi haline geliyor. Peki, Kore mutfağının bu renkli lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef japchae tarifi...

JAPCHAE TARİFİ

Malzemeler

150 g cam erişte (tatlı patates nişastalı noodle)

1 adet havuç (ince şerit doğranmış)

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

150 g ıspanak

100 g mantar (shiitake veya kültür mantarı)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı susam yağı

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için: kavrulmuş susam

İsteğe göre:

100 g dana eti (ince jülyen doğranmış) veya tofu (vegan alternatif)

JAPCHAE YAPILIŞI

Cam erişteleri paketteki talimata göre 6–8 dakika haşlayın.

Süzüp soğuk sudan geçirerek süzgeçte bekletin.

Havuç, biber, soğan ve mantarları ince şeritler halinde doğrayın.

Kısa süre kaynar suda haşlayın, ardından süzerek fazla suyunu sıkın.

Ayrı bir tavada az yağla soteleyin ve kenara alın.

Geniş bir tavada veya wokta sıvı yağı ısıtın.

Soğan, havuç, biber ve mantarları birkaç dakika soteleyin.

Soya sosu, susam yağı, ezilmiş sarımsak ve esmer şekeri ekleyin, karıştırın.

Haşlanmış erişteleri tavaya alın, sebzelerle harmanlayın.

Gerekirse birkaç damla su ekleyerek sosun homojen dağılmasını sağlayın.

Üzerine kavrulmuş susam serpin. Sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!