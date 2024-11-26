Kore mutfağının sevilen lezzeti: Tteokbokki tarifi...

Yayınlanma: 26.11.2024 - 22:40

Güncelleme: 26.11.2024 - 22:40

Tteokbokki, Kore mutfağının baharatlı, tatlı ve yoğun lezzetli pirinç keki yemeğidir. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarifle, geleneksel Kore sokak lezzetinin keyfini çıkarabilirsiniz. İşte enfes Tteokbokki tarifi...

MALZEMELER

300 gr tteok (pirinç keki) (dondurulmuş veya taze)

3 su bardağı su

1 dilim kurutulmuş kombu (deniz yosunu) (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı gochujang (Kore biber ezmesi)

1 yemek kaşığı gochugaru (Kore biber pul biberi)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı soya sosu

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 adet yeşil soğan (doğranmış)

100 gr balık keki (eomuk) (isteğe bağlı, dilimlenmiş)

YAPILIŞI

Eğer tteok dondurulmuşsa, oda sıcaklığında bekletin veya sıcak suyun içine koyarak yumuşamasını sağlayın. Taze ise, doğrudan kullanabilirsiniz.

Bir tencereye suyu koyun. Kombu ekleyerek 5 dakika kaynatın, ardından kombuyu çıkarın.

Kaynayan suya gochujang, gochugaru, şeker, soya sosu ve rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Karıştırarak sosu homojen hale getirin.

Pirinç keklerini ve balık keklerini sosun içine ekleyin. Orta ateşte karışımı ara ara karıştırarak 8-10 dakika kadar pişirin. Pirinç kekleri sosu çekip yumuşadığında kıvam alacaktır.

Yemek kıvamını aldığında ince doğranmış yeşil soğanları ekleyin. Dilerseniz üzerine susam serpebilirsiniz.