Kore mutfağının sevilen lezzeti: Tteokbokki tarifi...
Kore mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan Tteokbokki, baharatlı ve lezzet dolu tadıyla damakları şenlendiriyor. Pirinç keki ve acı sosun mükemmel uyumunu sunan bu geleneksel tarif, hem pratik hazırlanışıyla hem de yoğun aromasıyla sofralarınıza farklı bir dokunuş katacak. Kore mutfağına ilgi duyanlar için bu tarif, keşfe başlamak adına harika bir seçenek!
Tteokbokki, Kore mutfağının baharatlı, tatlı ve yoğun lezzetli pirinç keki yemeğidir. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarifle, geleneksel Kore sokak lezzetinin keyfini çıkarabilirsiniz. İşte enfes Tteokbokki tarifi...
MALZEMELER
300 gr tteok (pirinç keki) (dondurulmuş veya taze)
3 su bardağı su
1 dilim kurutulmuş kombu (deniz yosunu) (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı gochujang (Kore biber ezmesi)
1 yemek kaşığı gochugaru (Kore biber pul biberi)
1 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı soya sosu
2 diş sarımsak (rendelenmiş)
1 adet yeşil soğan (doğranmış)
100 gr balık keki (eomuk) (isteğe bağlı, dilimlenmiş)
YAPILIŞI
Eğer tteok dondurulmuşsa, oda sıcaklığında bekletin veya sıcak suyun içine koyarak yumuşamasını sağlayın. Taze ise, doğrudan kullanabilirsiniz.
Bir tencereye suyu koyun. Kombu ekleyerek 5 dakika kaynatın, ardından kombuyu çıkarın.
Kaynayan suya gochujang, gochugaru, şeker, soya sosu ve rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Karıştırarak sosu homojen hale getirin.
Pirinç keklerini ve balık keklerini sosun içine ekleyin. Orta ateşte karışımı ara ara karıştırarak 8-10 dakika kadar pişirin. Pirinç kekleri sosu çekip yumuşadığında kıvam alacaktır.
Yemek kıvamını aldığında ince doğranmış yeşil soğanları ekleyin. Dilerseniz üzerine susam serpebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu!
- Ankara’da konuşulan iddianame
- Erdoğan'dan RTÜK'e 'hızla tedbir' talimatı
- İYİ Parti'de Akşener krizi
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- ORC'den çarpıcı 'Karadeniz' anketi
- Sedat Peker'in avukatı hayatını kaybetti
- Bahçeli'nin çağrısıyla ilk adım
- Ali Koç, Türkiye’ye neden yatırım gelmediğini yorumladı
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!