Fransız mutfağının gözdesi: Ev yapımı cordon blue tarifi
Cordon Bleu, çıtır kaplaması ve içindeki eriyen peyniriyle hem göze hem damaklara hitap eden, Fransız mutfağından özel bir lezzet. Evde kolayca hazırlayarak sofralarınıza şıklık katabilirsiniz!
Fransız mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan Cordon Bleu, çıtır dış yüzeyi ve içindeki eriyen peynirle damakları şenlendiriyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes tarif, özel akşam yemekleri için mükemmel bir tercih...
Malzemeler
- 4 adet tavuk göğsü
- 4 dilim jambon (isteğe bağlı olarak hindi veya dana jambon kullanılabilir)
- 4 dilim kaşar peyniri
- 1 su bardağı un
- 2 adet yumurta
- 1,5 su bardağı galeta unu
- Tuz ve karabiber
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
Tavuk Göğsünü Hazırlayın:
Tavuk göğüslerini ortadan ikiye keserek inceltin ve bir et dövücü yardımıyla düzleştirin. Tavukların her iki tarafını tuz ve karabiberle tatlandırın.
Doldurun:
Her bir tavuk parçasının içine bir dilim jambon ve bir dilim kaşar peyniri yerleştirin. Tavuğu rulo şeklinde sararak kenarlarını kürdanla sabitleyin.
Paneleme:
Tavuk rulolarını sırasıyla una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın. Her tarafının eşit şekilde kaplandığından emin olun.
Kızartın:
Tavayı orta ateşte ısıtın ve sıvı yağı ekleyin. Tavuk rulolarını altın sarısı renk alana kadar çevirerek kızartın. İsteğe bağlı olarak, daha hafif bir seçenek için fırında 200°C'de 20-25 dakika pişirebilirsiniz.
Servis Edin:
Kürdanları çıkarıp dilimleyerek sıcak servis yapın. Yanına patates püresi veya taze yeşil salata ile servis ederek sunumu zenginleştirebilirsiniz.
Püf Noktaları:
Tavukları çok ince döverek daha kolay sarılmalarını sağlayabilirsiniz.
İç harcında farklı peynir çeşitleri kullanarak tarife farklı tatlar katabilirsiniz.
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