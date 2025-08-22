Kore mutfağının taze lezzeti: MasterChef kimchi tarifi

Kore mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kimchi, fermente edilmiş sebzelerden hazırlanan, hem sağlıklı hem de lezzetli bir garnitürdür. Geleneksel kimchi tarifleri uzun süreli fermantasyon gerektirse de, bu hızlı kimchi tarifi ile sadece birkaç saat içinde sofranıza taze, aromatik ve hafif ekşi bir lezzet taşıyabilirsiniz. Lahana, havuç ve acı biberin birleşimi, her kaşıkta Kore mutfağının karakteristik tadını hissettirir. Peki, Kore mutfağının taze lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef kimchi tarifi...

Malzemeler

1 küçük Çin lahanası (pak choi veya Napa lahana)

2 yemek kaşığı deniz tuzu

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

2 yemek kaşığı Kore acı biber tozu (gochugaru – yoksa pul biberle karıştırılabilir)

1 yemek kaşığı balık sosu (veya soya sosu)

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

2 dal taze soğan (ince doğranmış)

1 küçük havuç (jülyen doğranmış – opsiyonel)

Yapılışı: