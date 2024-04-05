Kore mutfağının vazgeçilmez sokak lezzeti: Enfes Tteokbokki tarifi...

Pratik Tteokbokki tarifi ile Kore mutfağının tüm cazibesini evinizde keşfedebilirsiniz. İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz, lezzetiyle sizi büyüleyecek Tteokbokki tarifi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 21:31
Kore mutfağının vazgeçilmez sokak lezzeti: Enfes Tteokbokki tarifi...
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Kore mutfağının eşsiz tatları arasında öne çıkan sokak lezzetlerinden biri olan Tteokbokki, pratik bir tarifle sofralarınıza konuk oluyor. Bu lezzetli atıştırmalık, hafif tatlı ve baharatlı sosuyla damakları şenlendirirken, kıvamıyla da doyurucu bir seçenek sunuyor... İşte enfes Tteokbokki tarifi!

MALZEMELER

Tteokbokki için:

200 gram pirinç unu

1.5 su bardağı su

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı biber salçası

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yeşil soğan (ince dilimlenmiş)

1 havuç (ince dilimlenmiş, isteğe bağlı)

100 gram çırpılmış kırmızıbiber ezmesi (isteğe bağlı, acı seviyesine bağlı olarak)

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı toz susam (isteğe bağlı)

2 su bardağı su (isteğe bağlı, kıvamı ayarlamak için)

Üzeri için:

1 yeşil soğan (ince dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı toz susam (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Büyük bir karıştırma kabında pirinç ununu ve suyu karıştırın, topaklanmaması için iyice çırpın.

Bir tencerede soya sosu, şeker, salça, ezilmiş sarımsak ve susam yağını orta ateşte karıştırarak kaynatın.

Kaynayan sosun içine dilimlenmiş yeşil soğanları ve isteğe bağlı olarak diğer sebzeleri ekleyin.

Ardından karıştırılmış pirinç unu ve su karışımını yavaşça tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Tteokbokki karışımınız istenilen kıvama geldiğinde ocaktan alın. İhtiyaç duyarsanız ekstra su ekleyebilirsiniz.

Servis yapmadan önce üzerine ince dilimlenmiş yeşil soğanlar ve toz susam serpin.


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