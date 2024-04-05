Bereketli günlerin olmazsa olmazı: Kandil simidi tarifi
Bereketli günlerde sofraların olmazsa olmazı olan kandil simidi, bereketi ve lezzetiyle herkesin favorisi. Anlamı ve tatlılığıyla öne çıkan bu tarif, sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde masaya kattığı mutlulukla herkesin yüzünde gülümseme oluşturur. İşte, kandil simidi tarifi...
İster kandil günlerinde, ister diğer özel günlerde, ev yapımı kandil simidi tarifiyle sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilir, bereketli anlarınıza lezzet katabilirsiniz. İşte, kandil simidi tarifi...
KANDİL SİMİDİ TARİFİ
Malzemeler
- 125 gram tereyağı (yarım paket)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)
- 3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Yapılış
- Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.
- Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ben 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullandım, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.
- Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim.
- Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Ben susamlarımı önden tavada hafifçe kavurdum koyu renkli olmaları için, bu şekilde seviyorum ama zorunlu değilsiniz :)
- Simitleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.
- Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.
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