Hazırları aratmayacak tam kıvamında pandispanya tarifi...

Yayınlanma: 04.04.2024 - 23:18

Güncelleme: 04.04.2024 - 23:18

Pandispanya, pastaların ve tatlıların vazgeçilmez temelini oluşturan, hafif ve kabarık dokusuyla herkesin favorisi olan bir kek. Yumuşak ve nefis pandispanya, her türlü meyve, kremalı dolgu veya çikolata ile harika bir uyum sağlar. Hem yapımı kolay hem de son derece lezzetli olan bu pandispanya tarifi, evde pastacılık deneyiminde kendinizi bir usta gibi hissettirecek...

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı, çikolatalı pandispanya için)

YAPILIŞI

Fırını 180°C'ye önceden ısıtın. Pandispanya için kullanacağınız kalıbı yağlayın ve hafifçe unlayın veya yağlı kağıt serin.

Yumurtaları ve toz şekeri derin bir karıştırma kabında mikserle iyice çırpın. Karışım kabarana kadar yaklaşık 5-7 dakika çırpın.

Karışımın rengi açık sarıya dönene kadar çırpmaya devam edin.

Unu ve isteğe bağlı olarak kakao tozunu eleyerek karışıma ekleyin.

Spatula veya tahta kaşıkla yavaşça karıştırarak unun tamamen karıştığından emin olun, ancak fazla karıştırmayın ki hava kabarcıkları kaybolmasın.

Hazırladığınız karışımı hazırladığınız kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Piştiğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz; kürdanı pandispanyanın ortasına batırın, temiz çıkıyorsa pandispanya pişmiş demektir.

Fırından çıkardıktan sonra pandispanyayı kalıptan çıkarın ve soğumaya bırakın.