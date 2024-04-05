Ekonomik ve lezzetli: Ev yapımı lahmacun tarifi

Yayınlanma: 05.04.2024 - 15:41

Güncelleme: 05.04.2024 - 15:41

Ev yapımı lahmacun tarifi, sadece bütçe dostu değil aynı zamanda evinizde taze ve sağlıklı malzemelerle hazırlanan lezzetli atıştırmalıkların keyfini çıkarmanızı sağlar. Bu tarif, ekonomik bir şekilde evde lezzetli lahmacunlar yapmanın kolay ve keyifli yoludur. İşte, Ev yapımı lahmacun tarifi...

EV YAPIMI LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için;

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı dolusu salça

1 tutam maydanoz

500g kıyma

1’er tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve pul biber

1’er çay kaşığı karabiber ve kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için;

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2 su bardağı su

Yapılış