Köz tadında lezzet: Kapya biber mezesi tarifi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:07

Güncelleme: 25.12.2024 - 16:07

Renkli sofralarınıza lezzet katacak bir tarif mi arıyorsunuz? Kapya biber mezesi, hem görsel olarak göz alıcı hem de tadıyla damak çatlatan bir seçenek! Pratik yapımı ve doğal malzemeleriyle bu meze, özellikle mangal sofralarının ve akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olacak. İşte adım adım tarif...

Malzemeler

4-5 adet kapya biber

2 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Hazırlık Aşamaları

Kapya Biberleri Hazırlayın:

Kapya biberleri yıkayın ve kurulayın. Biberleri fırında, ocakta ya da mangalda közleyin. Közleme işlemi biberlere harika bir aroma kazandırır.

Kabuğunu Soyun:

Közlenen biberlerin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra biberleri uzun şeritler veya iri parçalar halinde doğrayın.

Sarımsağı Ekleyin:

Sarımsakları incecik doğrayın veya rendeleyin. Doğranmış biberlerin üzerine ekleyin.

Sosu Hazırlayın:

Bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın. Sosu, biberlerin üzerine dökün ve iyice karıştırın.

Servis:

Üzerine ince kıyılmış maydanozu serpiştirin. Mezeniz artık servise hazır! Soğuk olarak tüketilmesi, lezzetini daha da artıracaktır.