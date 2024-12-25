Akşam beş çayının yeni favorisi olacak: Cinnamon Roll tarifi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:12

Güncelleme: 25.12.2024 - 12:12

Cinnamon roll, tarçının eşsiz kokusu ve yumuşacık dokusuyla dünya çapında bir lezzet klasiği haline geldi. Ancak bu tatlının kökeni İskandinavya’ya dayanıyor. İşte, Cinnamon Roll tarifi...

CINNAMON ROLL TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1/3 su bardağı toz şeker

1 paket kuru maya

1/3 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

2 yemek kaşığı tarçın

1/2 su bardağı esmer şeker

1/4 su bardağı tereyağı (yumuşatılmış)

Glazür için:

1 su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı