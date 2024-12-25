Akşam beş çayının yeni favorisi olacak: Cinnamon Roll tarifi
İskandinav mutfağından doğup tüm dünyayı etkisi altına alan bir tatlı: Cinnamon Roll. Tarçının büyülü aromasıyla sarılan bu hamur işi, sofralarınıza hem tarih hem de lezzet katıyor.
Cinnamon roll, tarçının eşsiz kokusu ve yumuşacık dokusuyla dünya çapında bir lezzet klasiği haline geldi. Ancak bu tatlının kökeni İskandinavya’ya dayanıyor. İşte, Cinnamon Roll tarifi...
CINNAMON ROLL TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
- 3,5 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- 1/3 su bardağı toz şeker
- 1 paket kuru maya
- 1/3 su bardağı tereyağı (eritilmiş)
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 2 yemek kaşığı tarçın
- 1/2 su bardağı esmer şeker
- 1/4 su bardağı tereyağı (yumuşatılmış)
Glazür için:
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 2 yemek kaşığı süt
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Yapılışı
- Ilık sütü bir kaba alın, üzerine kuru mayayı ve şekeri ekleyip karıştırın. 10 dakika bekleyerek mayanın aktifleşmesini sağlayın.
- Derin bir kaba un, tuz, yumurta, tereyağı ve maya karışımını ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Bir kapta tarçın, esmer şeker ve yumuşatılmış tereyağını karıştırarak iç harcı oluşturun.
- Mayalanan hamuru un serpilmiş bir zeminde dikdörtgen şeklinde açın. Üzerine tarçınlı karışımı eşit şekilde yayın.
- Hamuru uzun kenarından başlayarak sıkıca rulo yapın. Ardından ruloyu eşit parçalar halinde kesin.
- Kestiğiniz parçaları yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
- Glazürü hazırlayın: Pudra şekeri, süt ve vanilyayı bir kapta karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Fırından çıkan sıcak ruloların üzerine gezdirin.
Etiketler: #Cinnamon Roll tarifi #Cinnamon Roll #tarif
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!
- 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- Acun Ilıcalı'dan taraftarlara mesaj!