Köz tadıyla damak çatlatan enfes Balkan lezzeti: Ajvar sos tarifi

Ajvar, Balkan mutfağının en sevilen mezelerinden biri olarak kahvaltılardan et yemeklerinin yanına kadar pek çok sofrada kendine yer bulur. Közlenmiş biber ve patlıcanın nefis uyumunu taşıyan bu kırmızı lezzet, doğal içeriği ve güçlü aromasıyla ev yapımı soslar arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Peki, köz tadıyla damak çatlatan enfes bir Balkan lezzeti olan bu sos nasıl yapılır? İşte, nefis ajvar sos tarifi...

AJVAR TAR İ F İ

Malzemeler

6 adet kapya biber

2 adet patlıcan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke (elma ya da üzüm)

Tuz (damak tadına göre)

İsteğe bağlı:

Acı biber (daha baharatlı bir tat için)

AJVAR YAPILI Ş I

Fırında ya da ocakta közleyerek kabukları tamamen siyahlaşana kadar pişirin.

Ardından bir poşet ya da kapalı kapta 10 dakika bekletin ki kabukları kolayca soyulsun.

Közlenen biber ve patlıcanların kabuklarını dikkatlice soyun ve çekirdeklerini ayıklayın.

Soyulmuş biber ve patlıcanları blender veya mutfak robotunda sarımsakla birlikte püre haline getirin.

Elde ettiğiniz karışımı bir tavaya alın.

Zeytinyağı, sirke ve tuzu ekleyerek kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin.

Kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın.

Soğuduktan sonra kavanoza aktarın.

Buzdolabında saklayarak 1 hafta içinde tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!