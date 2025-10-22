Krema dolu efsane tat: Alman pastası tarifi

Yumuşacık hamuru, içindeki nefis kreması ve üzerini süsleyen pudra şekeriyle Alman pastası, hem göze hem damağa hitap eden klasik bir tatlıdır. Evde kolayca hazırlanabilen bu lezzet, çay saatlerinden özel günlere kadar her sofraya zarafet katar. İşte tam ölçülü, puf puf kabaran Alman pastası tarifi…

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

1 adet yumurta

3–3,5 su bardağı un

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Hamur hazırlığı:

Ilık süt, maya ve şekeri karıştırıp 10 dakika mayalanmaya bırakın. Ardından sıvı yağ, yumurta, tuz ve vanilini ekleyin. Kontrollü şekilde unu ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru üzeri kapalı şekilde 45 dakika kadar mayalandırın.

Şekil verme:

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alın, yuvarlayın ve yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

15 dakika tepside dinlendirin, ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20–25 dakika pişirin.

Kremayı hazırlayın:

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını tencereye alın. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp tereyağı ve vanilini ekleyin, soğumaya bırakın.

Birleştirme:

Soğuyan hamurları ortadan ikiye kesin. Alt kısmına bolca krema sürün, üst kısmını kapatın.

Üzerine pudra şekeri serpin.