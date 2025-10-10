Kremalı tavuklu makarna tarifi: Lezzet dolu pratik akşam yemeği!

Hem doyurucu hem de restoran lezzetinde olan kremalı tavuklu makarna tarifi, yumuşacık tavuğun ve kremanın mükemmel uyumunu bir araya getiriyor... İşte kremalı tavuklu makarna tarifi!

MALZEMELER

1 paket makarna (penne, fettuccine veya tagliatelle tercih edilebilir)

400 gram tavuk göğsü (küçük küpler halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı krema

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya parmesan peyniri

İnce kıyılmış maydanoz (üzeri için)

YAPILIŞI

Geniş bir tencerede suyu kaynatın, biraz tuz ekleyip makarnayı paketin üzerindeki süreye göre haşlayın. Haşlandıktan sonra süzün ama biraz haşlama suyunu kenarda ayırın.

Tavaya zeytinyağı ve tereyağını alın. Isınınca tavukları ekleyip renkleri dönene kadar soteleyin.

Ezilmiş sarımsakları ilave edin, 1-2 dakika kavurun. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı muskat rendesini ekleyin.

Tavukların üzerine kremayı ve sütü dökün. Orta ateşte birkaç dakika kaynatın. Sos hafifçe koyulaşınca altını kısın.

Haşlanmış makarnayı tavadaki kremalı tavuk karışımına ekleyin. Gerekirse ayırdığınız haşlama suyundan birkaç kaşık ilave ederek kıvamını ayarlayın.

Rendelenmiş kaşar veya parmesan peynirini ekleyip karıştırın. Peynir eriyip sosla birleşince ocaktan alın.