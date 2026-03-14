Krep hafifliği, börek doyuruculuğu: 10 dakikada peynirli kaşık dökmesi tarifi

Sahurda dumanı tüten, puf puf kabarmış sıcacık bir hamur işi çekiyor ama yoğurmakla veya fırın beklemekle uğraşmak istemiyorsanız bu tarif tam size göre! Adını tavaya kaşıkla dökülmesinden alan, içindeki yoğurt ve peynirle gün boyu tokluk garantisi veren kaşık dökmesi, sahur sofralarının yeni kahramanı olacak.

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt (Mideyi rahatlatır ve tok tutar)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un (Kıvama göre çok az eklenebilir, kek hamurundan bir tık koyu olmalı)

1 paket kabartma tozu

1 küçük kase ufalanmış beyaz peynir veya lor peyniri

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz veya dereotu

Çok az tuz (Peynirin tuz oranına göre ayarlayın)

ADIM ADIM TARİF

Derin bir çırpma kabına yumurtaları, yoğurdu ve sıvı yağı alın. Tel bir çırpıcı yardımıyla tamamen pürüzsüz olana dek karıştırın.

Sıvı karışımın üzerine unu, kabartma tozunu ve tuzu eleyerek ekleyin. Akışkan ama yoğun bir hamur elde edene kadar çırpın.

Hazırladığınız pürüzsüz hamurun içine ufalanmış peyniri ve ince kıyılmış yeşillikleri ilave edin. Bu aşamada çırpıcıyı bırakıp bir spatula ile peynirleri ezmeden nazikçe alttan üste doğru karıştırın.

Yanmaz yapışmaz geniş bir tavayı fırça yardımıyla çok hafifçe sıvı yağ ile yağlayın ve orta ateşte ısıtın.

Isınan tavaya hazırladığınız hamurdan birer yemek kaşığı alıp aralıklarla dökün. (Hamur tavada hafifçe yayılıp yuvarlak bir form alacaktır).

Üzerleri göz göz olup alt kısımları nar gibi kızardığında, bir spatula yardımıyla nazikçe ters çevirin. Diğer yüzlerini de altın sarısı olana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) pişirip servis tabağına alın. Sıcak sıcak, yanında demli bir çayla servis yapın.