Kuzey Afrika klasiği: Kuzu Etli ve Kayısılı Tagine

Fas mutfağının kalbi kabul edilen Tagine, buharın tencere içinde sürekli sirküle olmasını sağlayan özel kapağı sayesinde malzemelerin kendi suyunda, besin değerini kaybetmeden pişmesi prensibine dayanır. Bu yemeği standart yahnilerden ayıran temel özellik; zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi ısınan baharatların, kuru kayısı veya mürdüm eriği gibi meyvelerle kurduğu rafine dengedir. Gastronomi dünyasında sabır ve katmanlı aroma yemeği olarak tanınan Tagine, sunumundaki otantik zenginlikle modern menülerin en prestijli et yemekleri arasında yer alır.

KUZU ETLİ VE KAYISILI TAGİNE TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuzu incik veya kuşbaşı (iri parçalanmış)

2 adet büyük boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı kuru kayısı (ikiye bölünmüş)

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 adet çubuk tarçın

1 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı çiğ badem (kavrulmuş)

Taze kişniş ve tuz

Yapılışı