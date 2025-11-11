Kuzey Afrika mutfağından sofralara: Cezayir usulü kuskus

Cezayir mutfağında kuskus yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir kültür simgesidir. Aile buluşmalarında, özel günlerde ve bayram sofralarında sıkça yer alır. Bu tarifte, buharda pişen ince irmik taneleri; havuç, kabak ve nohut gibi sebzelerle birleşir, özel baharatlarla harmanlanarak benzersiz bir tat ortaya çıkar.

KUSKUS TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuskus (ince irmik taneleri)

300 gram kuzu veya dana eti (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük soğan

2 adet havuç

2 adet kabak

2 adet domates

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

Yapılışı