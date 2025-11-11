Kuzey Afrika mutfağından sofralara: Cezayir usulü kuskus

Cezayir mutfağında kuskus yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir kültür simgesidir. Aile buluşmalarında, özel günlerde ve bayram sofralarında sıkça yer alır. Bu tarifte, buharda pişen ince irmik taneleri; havuç, kabak ve nohut gibi sebzelerle birleşir, özel baharatlarla harmanlanarak benzersiz bir tat ortaya çıkar.
KUSKUS TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı kuskus (ince irmik taneleri)
- 300 gram kuzu veya dana eti (kuşbaşı doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet büyük soğan
- 2 adet havuç
- 2 adet kabak
- 2 adet domates
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
- 3 su bardağı sıcak su veya et suyu
Yapılışı
- Eti kavurun: Zeytinyağı tencerede ısıtılır, kuşbaşı et eklenir. Etler renk alana kadar kavrulur.
- Soğan ve baharatları ekleyin: İnce doğranmış soğan ilave edilir, yumuşayana kadar pişirilir. Kimyon, karabiber, kırmızı biber ve tuz eklenir.
- Sebzeleri ekleyin: Dilimlenmiş havuç, kabak ve doğranmış domates tencereye alınır, birkaç dakika karıştırılır.
- Suyunu verin: Sıcak su veya et suyu eklenir, et yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirilir.
- Kuskusu hazırlayın: Ayrı bir kapta kuskus üzerine bir bardak sıcak su gezdirilir, kapağı kapatılır. 10 dakika kadar dinlendirilir, ardından çatal yardımıyla tane tane ayrılır.
- Birleştirme: Pişen sebzeli et karışımı kuskusun üzerine dökülür, haşlanmış nohut eklenir ve karıştırılır.