Kuzey Afrika’nın Altın Çıtırı: Libya Usulü Sifinz

Mutfak literatüründe "Libya donut’ı" olarak da anılan Sifinz, özellikle Cuma sabahlarının ve bayramların vazgeçilmezidir. Onu bildiğimiz hamur kızartmalarından ayıran en temel fark, hamurunun aşırı derecede cıvık (neredeyse akışkan) olması ve şekil verirken un yerine zeytinyağı kullanılmasıdır.
SİFİNZ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram un (elenmiş)
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yaklaşık 1.5 - 2 su bardağı ılık su (hamur oldukça yapışkan olmalı)
- Kızartmak için: Bol miktarda sıvı yağ
Üzeri İçin (Opsiyonel):
- Yumurta (kızartırken üzerine eklemek için)
- Bal veya Hurma Pekmezi (Rub)
- Pudra şekeri
Yapılışı
- Cıvık Hamur Hazırlığı: Un, maya, şeker ve tuzu geniş bir kapta karıştırın. Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın. Sifinz hamurunun sırrı, ele yapışan ve sakız gibi uzayan çok yumuşak bir yapıda olmasıdır. Hamuru en az 10 dakika boyunca, havalandırarak yoğurun.
- Mayalanma: Hamur kabının üzerini örtün ve ılık bir ortamda hacmi iki katına çıkana kadar (yaklaşık 1 saat) dinlendirin.
- Yağlı El Tekniği: Tezgaha ve ellerinize bolca sıvı yağ sürün (Bu aşamada asla un kullanmayın). Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yağlı ellerinizle nazikçe açarak yassılaştırın.
- Kızartma: Geniş bir tavada yağı iyice kızdırın. Hazırladığınız hamuru yağın içine bırakın. Hamur hemen kabaracak ve gözenekli bir yapı oluşturacaktır.
- Yumurtalı Varyasyon (Özel Teknik): Eğer yumurtalı yapmak isterseniz; hamurun bir yüzü piştiğinde üzerine bir yumurta kırın ve üzerine kaşıkla kızgın yağ gezdirerek yumurtanın pişmesini sağlayın. Ardından hamuru dikkatlice ters çevirip yumurtalı yüzeyi de kısa süre mühürleyin.
- Final: Altın sarısı renk alan Sifinzleri kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.