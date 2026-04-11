Kuzey Afrika’nın Altın Çıtırı: Libya Usulü Sifinz

Mutfak literatüründe "Libya donut’ı" olarak da anılan Sifinz, özellikle Cuma sabahlarının ve bayramların vazgeçilmezidir. Onu bildiğimiz hamur kızartmalarından ayıran en temel fark, hamurunun aşırı derecede cıvık (neredeyse akışkan) olması ve şekil verirken un yerine zeytinyağı kullanılmasıdır.

SİFİNZ TARİFİ

Malzemeler

500 gram un (elenmiş)

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 1.5 - 2 su bardağı ılık su (hamur oldukça yapışkan olmalı)

Kızartmak için: Bol miktarda sıvı yağ

Üzeri İçin (Opsiyonel):

Yumurta (kızartırken üzerine eklemek için)

Bal veya Hurma Pekmezi (Rub)

Pudra şekeri

Yapılışı