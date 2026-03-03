Latin Amerika gastronomisinin ferah lezzeti: Ceviche tarifi

Peru’nun milli yemeği kabul edilen ve kökenleri antik dönemlere dayanan Ceviche, balığın ısı kullanılmadan, sadece yüksek asitli narenciye sularıyla protein yapısının değiştirilmesi prensibine dayanır. Bu yemeği standart balık salatalarından ayıran en temel unsur, "Leche de Tigre" (Kaplan Sütü) olarak adlandırılan aromatik narenciye sosudur. Gastronomi dünyasında tazeliğin en üst mertebesi olarak görülen Ceviche, kullanılan kişniş ve mor soğan dengesiyle damakta ferahlatıcı bir patlama yaratır.

CEVICHE TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze beyaz etli balık filetosu (Levrek, Çipura veya Mezgit - küp doğranmış)

1 adet orta boy mor soğan (çok ince piyazlık doğranmış)

1 su bardağı taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu

1 adet acı kırmızı biber (ince kıyılmış, çekirdekleri çıkarılmış)

1 demet taze kişniş (ince kıyılmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

1 adet haşlanmış tatlı patates (servis için dilimlenmiş)

Yarım su bardağı haşlanmış mısır taneleri

Tuz ve karabiber

Yapılışı