Latin Amerika gastronomisinin ferah lezzeti: Ceviche tarifi

Peru’nun milli yemeği kabul edilen ve kökenleri antik dönemlere dayanan Ceviche, balığın ısı kullanılmadan, sadece yüksek asitli narenciye sularıyla protein yapısının değiştirilmesi prensibine dayanır. Bu yemeği standart balık salatalarından ayıran en temel unsur, "Leche de Tigre" (Kaplan Sütü) olarak adlandırılan aromatik narenciye sosudur. Gastronomi dünyasında tazeliğin en üst mertebesi olarak görülen Ceviche, kullanılan kişniş ve mor soğan dengesiyle damakta ferahlatıcı bir patlama yaratır.
CEVICHE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze beyaz etli balık filetosu (Levrek, Çipura veya Mezgit - küp doğranmış)
- 1 adet orta boy mor soğan (çok ince piyazlık doğranmış)
- 1 su bardağı taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu
- 1 adet acı kırmızı biber (ince kıyılmış, çekirdekleri çıkarılmış)
- 1 demet taze kişniş (ince kıyılmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil
- 1 adet haşlanmış tatlı patates (servis için dilimlenmiş)
- Yarım su bardağı haşlanmış mısır taneleri
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Taze balık filetolarını 1-2 cm büyüklüğünde eşit küpler halinde doğrayın ve metal olmayan, soğuk bir kaba alın.
- Doğranmış balıkların üzerine tuzu ekleyip karıştırın; tuz balığın dokusunu sıkılaştırarak asit emilimine hazırlar.
- Ayrı bir kapta misket limonu suyu, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş zencefil ve ince kıyılmış acı biberi karıştırarak "Kaplan Sütü" bazını hazırlayın.
- Hazırladığınız narenciye karışımını balıkların üzerine dökün; balıkların suyun içinde tamamen kalmasına dikkat edin.
- İnce kıyılmış mor soğanları ve kişnişi karışıma ilave edin.
- Balıkları asidin içinde, dokusu opaklaşana (beyazlaşana) kadar buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika bekletin (fazla bekletmek balığın fazla sertleşmesine neden olur).
- Servis tabağına aldığınız Ceviche’nin yanına haşlanmış tatlı patates dilimlerini ve mısır tanelerini yerleştirin.
- Tavadaki aromatik narenciye suyundan (Kaplan Sütü) birkaç kaşık üzerine gezdirerek soğuk servis yapın.