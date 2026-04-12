Latin mutfağından çıtır lezzet: Evde kolay empanadas tarifi

Empanadas, özellikle İspanya ve Latin Amerika ülkelerinde oldukça popüler olan bir hamur işidir. İç harcı bölgelere göre değişiklik gösterse de genellikle et, tavuk veya sebzelerle hazırlanır. Fırında ya da kızartılarak pişirilen empanadas, hem ana öğün hem de atıştırmalık olarak tercih edilir.

MALZEMELER

hamur için:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

iç harç için:

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

YAPILIŞ

Un, tuz, tereyağı, yumurta ve suyu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp 20 dakika dinlendirin.

Tavada zeytinyağını ısıtıp soğan ve biberi kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Baharatları ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Dinlenen hamuru açıp yuvarlak parçalar kesin.

Her parçanın ortasına iç harç koyup yarım ay şeklinde kapatın.

Kenarlarını bastırarak kapatın ve fırın tepsisine dizin.

180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.