Latin mutfağından efsane lezzet: Causa Rellena

Peru mutfağının en köklü soğuk başlangıçlarından biri olan Causa Rellena (veya kısaca Causa), adını Quechua dilindeki Kawsay (Hayat/Besin) kelimesinden alır. İnka döneminden beri tüketilen sarı patatesin, İspanyol ve Asya dokunuşlarıyla evrilmiş halidir. Bu tarifi benzersiz kılan; sarı patates püresinin limonun ekşiliği ve Peru'nun meşhur sarı acı biberi (Aji Amarillo) ile ferahlatıcı bir kıvama getirilmesi, arasına ise kremsi dolgular eklenerek pasta gibi katmanlanmasıdır.
CAUSA RELLENA TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg patates (haşlanmış, kabukları soyulmuş ve sıcakken pürüzsüz ezilmiş)
- 3 yemek kaşığı Aji Amarillo salçası/ezmesi (veya ince çekilmiş sarı/turuncu tatlı biber ezmesi)
- 3 yemek kaşığı taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı deniz tuzu ve bir çimdik karabiber
- 300 gram haşlanmış ve ince Didiklenmiş tavuk göğsü (veya ton balığı)
- 3 yemek kaşığı kaliteli mayonez
- 1 adet küçük boy kırmızı soğan (incecik küp doğranmış)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
- 2 adet olgun avokado (ince dilimlenmiş)
- 2 adet haşlanmış yumurta (dilimlenmiş)
- Siyah zeytin ve taze kişniş yaprakları
Yapılışı
- Haşlanıp pürüzsüz ezilen ılık patates püresinin içine sızma zeytinyağını, misket limonu suyunu, Aji Amarillo ezmesini ve tuzu ekleyin. Pürüzsüz, şekil verilebilir pürüzsüz bir püre olana kadar yoğurun. Püreyi buzdolabında soğumaya bırakın.
- Didiklenmiş tavuk etini, mayonezi, kıyılmış kırmızı soğanı, tuz ve karabiberi bir kasede iyice harmanlayın.
- Kelepçeli bir pasta çemberinin (veya borcamın) tabanını hafifçe yağlayın.
- Hazırladığınız patates püresinin yarısını tabana yayıp kaşığın arkasıyla düzeltin.
- Üzerine dilimlenmiş avokadoları tek kat halinde dizin.
- Avokadoların üzerine mayonezli tavuk harcını eşit şekilde yayın.
- Kalan patates püresini en üste yayıp yüzeyi tamamen kapatın ve düzleştirin.
- Hazırladığınız Causa'yı buzdolabında en az 1 saat soğutup kıvam almasını sağlayın.