Latin mutfağından efsane lezzet: Causa Rellena

Peru mutfağının en köklü soğuk başlangıçlarından biri olan Causa Rellena (veya kısaca Causa), adını Quechua dilindeki Kawsay (Hayat/Besin) kelimesinden alır. İnka döneminden beri tüketilen sarı patatesin, İspanyol ve Asya dokunuşlarıyla evrilmiş halidir. Bu tarifi benzersiz kılan; sarı patates püresinin limonun ekşiliği ve Peru'nun meşhur sarı acı biberi (Aji Amarillo) ile ferahlatıcı bir kıvama getirilmesi, arasına ise kremsi dolgular eklenerek pasta gibi katmanlanmasıdır.

CAUSA RELLENA TARİFİ

Malzemeler

1 kg patates (haşlanmış, kabukları soyulmuş ve sıcakken pürüzsüz ezilmiş)

3 yemek kaşığı Aji Amarillo salçası/ezmesi (veya ince çekilmiş sarı/turuncu tatlı biber ezmesi)

3 yemek kaşığı taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı deniz tuzu ve bir çimdik karabiber

300 gram haşlanmış ve ince Didiklenmiş tavuk göğsü (veya ton balığı)

3 yemek kaşığı kaliteli mayonez

1 adet küçük boy kırmızı soğan (incecik küp doğranmış)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

2 adet olgun avokado (ince dilimlenmiş)

2 adet haşlanmış yumurta (dilimlenmiş)

Siyah zeytin ve taze kişniş yaprakları

Yapılışı