Latin mutfağının enfes tatlısı: Carlota de Limon

Mutfak literatüründe Latin Amerika’nın, özellikle de Meksika ev mutfağının en popüler tatlılarından biri olan Carlota de Limón, hazırlık disiplini açısından Fransızların "Charlotte" tatlısından esinlenmiştir. Ancak bu tarifi benzersiz kılan şey, kremasında nişasta, yumurta veya jelatin gibi hiçbir bağlayıcı kullanılmamasıdır.

CARLOTA DE LİMON TARİFİ

Malzemeler

1 kutu şekerli yoğunlaştırılmış süt (Condensed milk - yaklaşık 395 gram)

1 kutu buharlaştırılmış süt (Evaporated milk - yaklaşık 340 gram / bulunamazsa aynı miktarda sıvı krema)

Yarım su bardağı taze sıkılmış limon veya misket limonu (lime) suyu (yaklaşık 4-5 adet limon)

1 limonun ince rendelenmiş kabuğu (kremaya koku vermesi için)

Taban ve Katmanlar İçin:

2 paket pötibör, yulaflı bisküvi veya orijinal doku için "Maria" bisküvi

Limon kabuğu rendesi, ince limon dilimleri veya ufalanmış bisküvi kırıntıları

Yapılışı