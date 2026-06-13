Latin mutfağının enfes tatlısı: Carlota de Limon

Mutfak literatüründe Latin Amerika’nın, özellikle de Meksika ev mutfağının en popüler tatlılarından biri olan Carlota de Limón, hazırlık disiplini açısından Fransızların "Charlotte" tatlısından esinlenmiştir. Ancak bu tarifi benzersiz kılan şey, kremasında nişasta, yumurta veya jelatin gibi hiçbir bağlayıcı kullanılmamasıdır.
CARLOTA DE LİMON TARİFİ
Malzemeler
- 1 kutu şekerli yoğunlaştırılmış süt (Condensed milk - yaklaşık 395 gram)
- 1 kutu buharlaştırılmış süt (Evaporated milk - yaklaşık 340 gram / bulunamazsa aynı miktarda sıvı krema)
- Yarım su bardağı taze sıkılmış limon veya misket limonu (lime) suyu (yaklaşık 4-5 adet limon)
- 1 limonun ince rendelenmiş kabuğu (kremaya koku vermesi için)
Taban ve Katmanlar İçin:
- 2 paket pötibör, yulaflı bisküvi veya orijinal doku için "Maria" bisküvi
- Limon kabuğu rendesi, ince limon dilimleri veya ufalanmış bisküvi kırıntıları
Yapılışı
- Bir mutfak robotuna (blender) veya derin bir karıştırma kabına şekerli yoğunlaştırılmış sütü ve kremayı alın. Malzemeler tamamen homojen olana kadar 1 dakika boyunca karıştırın.
- Cihaz çalışmaya devam ederken (veya tel çırpıcıyla hızlıca çırparken), taze sıkılmış limon suyunu yavaşça ve ince bir sicim halinde karışıma dökün. Limon suyunun asidi süt proteinlerini kestirmeden yoğunlaştıracak, kremanın saniyeler içinde puding gibi koyu ve parlak bir kıvam aldığını göreceksiniz. Son olarak limon kabuğu rendesini ekleyip spatula ile karıştırın.
- Kare veya dikdörtgen bir borcamın (ya da kelepçeli kalıbın) tabanına, bisküvilerin kaymasını önlemek için 2-3 yemek kaşığı limonlu kremadan sürün. Üzerine bisküvileri tek sıra halinde, aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizin. (Bisküvileri önceden ıslatmanıza gerek yoktur, kremanın nemi bisküvileri mükemmel bir şekilde yumuşatacaktır).
- Dizdiğiniz bisküvilerin üzerine hazırladığınız kremadan cömertçe dökün ve bir spatula yardımıyla eşit şekilde yayın. Üzerine tekrar bir kat bisküvi dizin. Malzemeleriniz bitene kadar bu sıralamayı (genellikle 4 veya 5 kat olacak şekilde) titizlikle tekrarlayın. En üst katmanın krema ile bitmesine dikkat edin.
- Pastanın en üstünü düzledikten sonra üzerini taze limon kabuğu rendesi, ince misket limonu dilimleri veya kenarlardan kalan ufalanmış bisküvi kırıntılarıyla süsleyin.
- Tatlının kalıptan net dilimler halinde çıkabilmesi ve bisküvilerin kremayı tamamen emebilmesi için buzdolabının dondurucu (deep freeze) kısmında en az 4 saat bekletin.