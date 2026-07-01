Latin mutfağının geleneksel lezzeti: Coxinha

Mutfak literatüründe kökenleri 19. yüzyıl San Paulo'suna, kraliyet ailesinin saray mutfağına dayanan Coxinha (kelime anlamıyla "küçük tavuk uyluğu"), Brezilya sokak ve kafe gastronomisinin en prestijli tuzlu hamur işidir. Yapı olarak bizim içli köfte disiplinimize benzese de, dış gövdesinin bulgur yerine tavuk suyunun asiditesiyle yoğrulan ipeksi bir hamurdan yapılmasıyla tamamen ayrışır.

COXINHA TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Aromatik Tavuk Dolgusu İçin:

2 adet bütün tavuk göğsü (kemikli ve derili)

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates (kabukları soyulmuş, küçük küpler halinde doğranmış)

100 gram krem peynir veya labne

Yarım demet taze maydanoz ve taze soğan (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber, tuz ve taze çekilmiş karabiber

Etleri haşlamak için 3 su bardağı su

İpeksi Tavuk Suyu Hamuru İçin:

2 su bardağı süzülmüş tavuk suyu (tavukları haşladığımız sudan)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı çok amaçlı buğday unu (elenmiş)

Yarım çay kaşığı tuz

Dış Kaplama ve Çıtırlık İçin:

2 adet çırpılmış yumurta

1.5 su bardağı panko (veya galeta unu)

Kızartmak için bolca sıvı yağ

Yapılışı