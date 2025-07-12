Leziz ve doyurucu: Etli kereviz tarifi

C vitamini yönünden zengin kereviz, dana etiyle birleştiğinde sofralara hem doyuruculuk hem de sağlık katıyor. Üstelik bu tarif, klasik sebze yemeklerine et dokunuşuyla lezzetini ikiye katlıyor!

ETLİ KEREVİZ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana eti

2 adet orta boy kereviz

1 adet büyük boy patates

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 su bardağı sıcak su

Yapılışı: