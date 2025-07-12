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Leziz ve doyurucu: Etli kereviz tarifi

Leziz ve doyurucu: Etli kereviz tarifi

12.07.2025 10:51:00
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Haber Merkezi
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Leziz ve doyurucu: Etli kereviz tarifi

Kerevizin en leziz ve doyurucu hali bu tarifte! Vitamin deposu sebzelerle pişen etli kereviz yemeği, hem besleyici hem de tam bir şifa kaynağı olarak sofralarda yerini alıyor.

C vitamini yönünden zengin kereviz, dana etiyle birleştiğinde sofralara hem doyuruculuk hem de sağlık katıyor. Üstelik bu tarif, klasik sebze yemeklerine et dokunuşuyla lezzetini ikiye katlıyor!

ETLİ KEREVİZ TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gram kuşbaşı dana eti
  • 2 adet orta boy kereviz
  • 1 adet büyük boy patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 4 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

  1. Eti tencereye alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından zeytinyağı ve doğranmış soğanları ekleyin, kavurmaya devam edin.
  2. Salça ve ezilmiş sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar pişirin.
  3. Doğradığınız havuç, kereviz ve patatesleri tencereye alın.
  4. Limon suyunu ekleyip karıştırın, tuz ve baharatları ilave edin.
  5. Üzerine sıcak suyu dökerek sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
  6. Etler lokum gibi, sebzeler tam kıvamında piştiğinde yemeğiniz servise hazır!
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