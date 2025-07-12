Leziz ve doyurucu: Etli kereviz tarifi

C vitamini yönünden zengin kereviz, dana etiyle birleştiğinde sofralara hem doyuruculuk hem de sağlık katıyor. Üstelik bu tarif, klasik sebze yemeklerine et dokunuşuyla lezzetini ikiye katlıyor!
ETLİ KEREVİZ TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram kuşbaşı dana eti
- 2 adet orta boy kereviz
- 1 adet büyük boy patates
- 1 adet havuç
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- Yarım limonun suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 4 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Eti tencereye alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından zeytinyağı ve doğranmış soğanları ekleyin, kavurmaya devam edin.
- Salça ve ezilmiş sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar pişirin.
- Doğradığınız havuç, kereviz ve patatesleri tencereye alın.
- Limon suyunu ekleyip karıştırın, tuz ve baharatları ilave edin.
- Üzerine sıcak suyu dökerek sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
- Etler lokum gibi, sebzeler tam kıvamında piştiğinde yemeğiniz servise hazır!