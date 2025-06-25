Lezzeti fırında katlanan tarif: Fırında kıymalı makarna tarifi...

Bol kıymalı sosu, peynirle birleşen çıtır üst katmanı ve içi yumuşacık pişmiş makarnasıyla özellikle çocukların ve kalabalık aile sofralarının gözdesi olacak bu makarna tarifi, bir kez denedikten sonra defalarca yapmak isteyeceğiniz türden... İşte enfes tarif!

MALZEMELER

(4-6 kişilik)

Makarnası için:

1 paket makarna (tercihen burgu veya kalın spagetti)

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kıymalı harç için:

300 gram kıyma

1 adet orta boy soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates (veya 1 çay bardağı domates püresi)

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Büyük bir tencerede su kaynatın, tuz ve sıvı yağ ekleyin. Makarnayı hafif diri kalacak şekilde (al dente) haşlayın, süzün ve bir kenarda bekletin.

Tavada sıvı yağla soğanları soteleyin. Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Rendelenmiş domates ve baharatları ekleyin, 8-10 dakika kısık ateşte pişirin.

Tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sürekli karıştırarak sütü azar azar ekleyin. Kıvam alıp koyulaşınca tuz, karabiber ve isterseniz muskat ekleyin.

Haşlanmış makarnayı büyük bir kaba alın, üzerine kıymalı harcı dökün ve güzelce karıştırın. Fırın kabına alın. Üzerine beşamel sosu yayın, en üste rendelenmiş kaşar serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar 20-25 dakika pişirin.

PÜF NOKTALARI

Makarnayı fazla haşlamayın; fırında da pişeceği için dağılmaması için diri bırakın.

Beşamel sosu akışkan kıvamda bırakmak, makarnanın fırında kurumasını önler.

Daha lezzetli olması için kıymalı harca minik doğranmış kapya biber veya mantar da ekleyebilirsiniz.

Üstü daha çıtır sevenler için fırından çıkmadan son 5 dakikada ızgara ayarı açılabilir.