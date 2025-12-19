Lezzeti garantili etli lahana sarması: MasterChef etli lahana sarması tarifi...

Geleneksel sofraların baş tacı olan etli lahana sarması, özellikle kış aylarında hem doyurucu hem de şifa dolu bir ana yemek. İşte tam ölçülü, lezzeti garanti etli lahana sarması tarifi...

MALZEMELER

Lahana için:

1 adet orta boy beyaz lahana

1 tatlı kaşığı tuz (haşlama suyu için)

İç harç için:

300–350 gram orta yağlı kıyma

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük kuru soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı yenibahar

1 – 1,5 çay kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2–2,5 su bardağı sıcak su

(İsteğe bağlı) 1-2 diş sarımsak

(İsteğe bağlı) Birkaç parça kemikli et veya lahana içi (tencere dibine)

HAZIRLANIŞI

Lahananın dış yapraklarını ayıklayın.

Büyük bir tencerede suyu kaynatın, içine tuz ekleyin.

Lahanayı bütün halde ya da yaprak yaprak ayırarak yumuşayana kadar haşlayın.

Yaprakları süzüp soğumaya bırakın. Kalın damar kısımlarını bıçakla inceltin.

Geniş bir kapta kıyma, pirinç, rendelenmiş soğan, zeytinyağı, salçalar, baharatlar ve tuzu iyice karıştırın.

İnce kıyılmış maydanozu ekleyip tekrar karıştırın.

Lahana yaprağının ortasına iç harçtan koyun.

Kenarlarını içe katlayıp çok sıkı olmayacak şekilde sarın.

Tüm yapraklar bitene kadar aynı işlemi yapın.

Tencerenin dibine lahana içi veya kemikli et koyun.

Sarmaları yan yana ve sıkı şekilde dizin.

Üzerine zeytinyağı ve salçalı sıcak suyu ekleyin.

İsterseniz birkaç diş sarımsak ekleyin.

Üzerine düz bir tabak kapatın.

Orta ateşte kaynayınca kısık ateşe alın.

Yaklaşık 40–45 dakika pirinçler yumuşayana kadar pişirin.