Lezzetiyle sofraların favorisi: Orman meyveli kek tarifi

Hem göze hem damağa hitap eden orman meyveli kek, hafif ekşimsi meyveleriyle klasik kek tariflerine farklı bir dokunuş katıyor. Misafir sofralarına, çay saatlerine ve özel günlere çok yakışan bu tarif, pratik yapımıyla da öne çıkıyor. İşte adım adım orman meyveli kek tarifi…

ORMAN MEYVELİ KEK İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı karışık orman meyvesi (böğürtlen, frambuaz, yaban mersini, çilek)

Pudra şekeri (üzeri için, isteğe bağlı)

ORMAN MEYVELİ KEK NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri çırpın. Derin bir kapta yumurtaları ve şekeri, şeker eriyene kadar mikserle köpük köpük oluncaya dek çırpın.

Sıvı malzemeleri ekleyin. Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kuru malzemeleri katın. Elediğiniz un, kabartma tozu ve vanilini karışıma azar azar ilave edin. Pürüzsüz bir kek harcı elde edin.

Meyveleri hazırlayın. Orman meyvelerini un ile hafifçe harmanlayın ki pişerken dibe çökmesin. Ardından harca ekleyin ve spatula ile karıştırın.

Keki pişirin. Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Soğutup servis edin. Kek oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine pudra şekeri serpip dilimleyerek servis edin.