Lezzetli ve kolay tahinli pide tarifi

Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:48

Güncelleme: 23.05.2024 - 15:48

Tahinli pide, Anadolu mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Özellikle kahvaltı sofralarında ve çay saatlerinde sıklıkla tercih edilen bu lezzet, tahinin zengin aroması ile birleşerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz tahinli pide tarifi.

Malzemeler

Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç Harcı İçin:

1 su bardağı tahin

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

Susam

Hazırlık Aşamaları

Mayayı Aktifleştirin:

Bir kaseye ılık suyu dökün, üzerine kuru mayayı ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.

Hamuru Hazırlayın:

Büyük bir karıştırma kabına unu eleyin. Ortasını havuz gibi açıp sıvı yağı, tuzu ve aktifleşmiş maya karışımını ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç Harcı Hazırlayın:

Bir kapta tahin ve toz şekeri karıştırın. Karışımın homojen olması için iyice çırpın. İsteğe bağlı olarak ceviz içini de ekleyebilirsiniz.

Hamuru Şekillendirin:

Mayalanan hamuru 2-3 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı unlanmış zeminde merdane ile oval şekilde açın. Hamurun ortasına tahinli karışımı yayın ve hamurun kenarlarını pide şekli vererek içe doğru kıvırın.

Üzerine Yumurta Sarısı Sürün:

Pidelerin kenarlarına fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve üzerlerine susam serpin.

Pişirin

Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında, pidelerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Servis

Fırından çıkan sıcak tahinli pideleri dilimleyerek servis yapın. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilirler. Yanında çay veya kahve ile mükemmel bir uyum sağlar.