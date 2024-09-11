Lezzetli ve yumuşacık havuçlu kek tarifi
Havuçlu kek, hem tatlı krizlerini gidermek hem de çay saatlerini renklendirmek için harika bir seçimdir.
Havuç, keke doğal bir tat ve nem katarken, baharatlarla zenginleşen lezzetiyle damaklarda iz bırakır. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif, hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olacak!
Malzemeler
- 3 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Yarım çay kaşığı toz zencefil (isteğe bağlı)
- Yarım çay bardağı ceviz (isteğe bağlı, iri kıyılmış)
Hazırlanışı
Yumurta ve Şekeri Çırpın: Derin bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri, şeker eriyene kadar mikserle çırpın. Karışımın beyazlaşıp köpürmesi gerekiyor.
Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Çırpılan karışıma sıvı yağı ekleyin ve tekrar karıştırın.
Kuru Malzemeleri Ekleyin: Un, kabartma tozu, vanilin, tarçın ve isteğe bağlı zencefili ayrı bir kapta eleyin. Daha sonra bu kuru karışımı sıvı karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla yavaşça karıştırın.
Havuç ve Cevizleri Ekleyin: Rendelenmiş havuçları ve isteğe bağlı cevizleri karışıma ekleyin. Hafifçe karıştırarak malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.
Kalıba Dökün: Hazırladığınız kek hamurunu, yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına dökün.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini kürdan testi ile kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa, kekiniz hazır demektir!
Servis: Fırından çıkardıktan sonra keki 5-10 dakika kadar dinlendirin. Dilimleyip çay veya kahve eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun!
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