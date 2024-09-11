Lezzetli ve yumuşacık havuçlu kek tarifi

Havuçlu kek, hem tatlı krizlerini gidermek hem de çay saatlerini renklendirmek için harika bir seçimdir.

Lezzetli ve yumuşacık havuçlu kek tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:08

Havuç, keke doğal bir tat ve nem katarken, baharatlarla zenginleşen lezzetiyle damaklarda iz bırakır. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif, hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olacak!

Malzemeler

  • 3 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • Yarım çay kaşığı toz zencefil (isteğe bağlı)
  • Yarım çay bardağı ceviz (isteğe bağlı, iri kıyılmış)

Hazırlanışı

Yumurta ve Şekeri Çırpın: Derin bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri, şeker eriyene kadar mikserle çırpın. Karışımın beyazlaşıp köpürmesi gerekiyor.

Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Çırpılan karışıma sıvı yağı ekleyin ve tekrar karıştırın.

Kuru Malzemeleri Ekleyin: Un, kabartma tozu, vanilin, tarçın ve isteğe bağlı zencefili ayrı bir kapta eleyin. Daha sonra bu kuru karışımı sıvı karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla yavaşça karıştırın.

Havuç ve Cevizleri Ekleyin: Rendelenmiş havuçları ve isteğe bağlı cevizleri karışıma ekleyin. Hafifçe karıştırarak malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.

Kalıba Dökün: Hazırladığınız kek hamurunu, yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına dökün.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini kürdan testi ile kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa, kekiniz hazır demektir!

Servis: Fırından çıkardıktan sonra keki 5-10 dakika kadar dinlendirin. Dilimleyip çay veya kahve eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!


Etiketler: #havuç #kek #tarif

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