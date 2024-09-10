Her yemeğin yanına çok yakışan nefis yancı: Patates sufle tarifi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 19:04

Güncelleme: 10.09.2024 - 19:04

Patates sufle, patatesin yumuşak ve kremsi dokusunun, kabarık ve hafif bir sufle dokusuyla buluştuğu, oldukça lezzetli bir yemektir. Özellikle akşam yemeklerinde veya özel davetlerde sofraları şenlendirecek bu tarif, patates severler için mükemmel bir seçenek sunar. Hem hazırlık süresi kısa hem de pişirme süresi oldukça hızlıdır, bu yüzden hem pratik hem de şık bir yemektir. Peki, her yemeğin yanına çok yakışan bu nefis yancı nasıl yapılır? İşte, patates sufle tarifi...

PATATES SUFLE TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

3 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

1/2 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

1/4 çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı)

PATATES SUFLE YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.

Büyük bir tencereye su ekleyin, patatesleri ekleyin ve tuz ekleyin.

Patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlayın.

Haşlanmış patatesleri süzün ve bir kaba alın.

Haşlanmış patatesleri sıcak iken bir patates ezici veya bir çatalla ezin.

Pürenin içine 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve karıştırarak eritin.

Üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ve 1/2 su bardağı sütü ekleyin.

Karışımı homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

3 adet yumurtayı bir kaba kırın ve iyice çırpın.

Çırpılmış yumurtaları patates püresine ekleyin ve karıştırın.

Karışımın içine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak muskat rendesi veya kırmızı biber ekleyin.

Fırını 180°C'ye (350°F) önceden ısıtın.

Fırın kabınızı yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Patates püresi karışımını hazırladığınız fırın kabına dökün.

Üzerine isteğe bağlı olarak ekstra rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Fırın kabını önceden ısıtılmış fırına yerleştirin ve 25-30 dakika pişirin.

Suflenin üzeri altın rengini alana kadar ve içi kabarıp sertleşene kadar pişirmeye devam edin.

Fırından çıkan patates sufleyi biraz soğutun ve ardından sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun!